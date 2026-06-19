Kvinne funnet død i Porsgrunn, sønnen fløyet til sykehus

Politiet etterforsker brannen i kvinnens leilighet og jobber med å tegne seg et bilde av kvinnen og guttens bevegelser i forkant av hendelsen. Retten mener at Marius Borg Høiby begikk en sovevoldtekt i kronprinsparets kjeller på Skaugum, men han nekter for å ha gjort det og vil anke dommen.

En kvinne (39) er funnet død i Porsgrunn og sønnen (5) er fløyet til sykehus med alvorlige skader. Politiet begynner å tegne seg et bilde av kvinnen og guttens bevegelser i forkant av hendelsen, takket være gode tips fra publikum.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at kvinnens skader er forenlig med fall fra stor høyde. Politiet jobber også med å etterforske brannen i kvinnens leilighet mandag formiddag. Retten mener at Marius Borg Høiby begikk en sovevoldtekt i kronprinsparets kjeller på Skaugum. Han nekter for å ha gjort det og vil anke dommen.

En av voldtektene retten finner bevist, skjedde etter et nachspiel på Skaugum. Oslo tingrett konkluderer med at Høibys forklaring ikke kan underbygges, men at heller ikke kvinnens forklaring kan legges ukritisk til grunn. Kvinnen ble funnet bevisstløs på videoer som viser henne sovende, og hun bryter ut i høylydt gråt da hun ser materialet i politiavhør. Kvinnen hevder at det var et kort samleie på toalettet, men Høiby hevder at de to hadde sex på sofaen i kjellerstua





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