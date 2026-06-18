Kvinne funnet død og sønn alvorlig skadet ved Grenlandsbrua

En 39 år gammel kvinne ble funnet omkommet og hennes 5 år gamle sønn alvorlig skadet ved Grenlandsbrua tirsdag. Dagen før var det en brann i deres hjem i Langesund. Politiet etterforsker og har åpnet kirke for å støtte lokalsamfunnet.

Tirsdag ble en 39 år gammel kvinne funnet omkommet og hennes fem år gamle sønn alvorlig skadet ved fundamentet til Grenlandsbrua i Porsgrunn. Politiet jobber ut fra to hovedhypoteser, der den ene er at det kan være en villet handling.

Dødsfallet har rystet lokalsamfunnet i Langesund, der kvinnen og sønnen bodde. Bare dagen før, mandag, var det en boligbrann i hjemmet deres. Nødetatene rykket ut til brannen klokken 09.18, men fant verken kvinnen eller sønnen i boligen. Røykdykkere gjennomsøkte huset uten å finne dem.

Senere på dagen ble det forsøkt å oppnå kontakt med kvinnen, uten hell. Rundt klokken 17 mandag ble det levert en formell savnetmelding til politiet, som ble vurdert som lav risiko. Denne vurderingen vil bli evaluert i et møte mellom politiet og Hovedredningssentralen (HRS) neste uke, ifølge politiinspektør Odd Kostveit. Torsdag ettermiddag ble det arrangert åpen kirke i Langesund kirke, initiert av diakon Reidun Hvale.

Hun beskriver samlingen som verdig og viktig for de som kom. Kirken var aldri full, men flere personer fra menigheten og psykososialt kriseteam var til stede for å ta imot besøkende. Hvale understreker at sorgen nå begynner å synke inn i lokalsamfunnet. Hun sier at det er viktig å vise medmenneskelighet og dele sorgen sammen.

Mange satt stille og reflekterte, mens andre snakket om det som hadde skjedd. Hvale tror at denne sorgen vil sitte i mange år fremover for noen. Hun beskriver en stillhet som har senket seg over samfunnet, der latteren er dempet og lydene blir mindre. Hun legger til at man ikke kommer utenom sorgen, men at fellesskapet kan hjelpe.

En av de nærmeste naboene, Jostein Myhre, prøvde å få tak i kvinnen etter brannen mandag. Han forteller at han begynte å ringe henne gjentatte ganger like før klokken 10.00. Lenge hørte han vanlige ringesignaler, men klokken 11.02 stoppet det brått. Det gjorde ham veldig redd.

Han fortsatte å ringe utover dagen og kvelden, siste gang klokken 21.13, men fikk aldri svar. Han beskriver kvinnen som en fantastisk jente og sier at borettslaget sitter igjen i dyp sorg. Politiet har vært i kontakt med vitner som så kvinnen og sønnen i området rundt åstedet mellom klokken 11 og 12 mandag formiddag. Dette er den siste sikre observasjonen.

Tirsdag morgen klokken 07.55 meldte en turgåer fra om de to ved Grenlandsbrua. Redningsaksjonen ble iverksatt, men kvinnen ble bekreftet død på stedet. Sønnen ble fløyet til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Politiet etterforsker fortsatt saken, og flere detaljer forventes å komme frem i tiden som kommer





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Grenlandsbrua Dødsfall Redningsaksjon Savnet Langesund

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