Kvinne overfalt under joggetur i Lillestrøm: Mann pågrepet og siktet for forsøk på voldtekt

En kvinne i 50-årene ble overfalt under en joggetur ved Nebbursvollen i Lillestrøm. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsøk på voldtekt. Siktede erkjenner ikke straffeskyld, men innrømmer kontakt med fornærmede. Politiet etterforsker saken videre.

Lytt til saken. En kvinne i 50-årene ble torsdag morgen utsatt for et overfall under en joggetur ved Nebbursvollen i Lillestrøm . Hendelsen fant sted rundt klokken 05.50. Politi et har etterforsket saken siden torsdag, og en mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsøk på voldtekt. Mannen erkjenner ikke straffeskyld, men vedgår å ha vært i kontakt med fornærmede på stedet, slik det har blitt opplyst i media tidligere.

Politiet har valgt å ikke gå ut med detaljer om hva som er forklart, av hensyn til etterforskningen i saken, sier politiadvokat Tone Riksen. Førstekonsulent ved Romerike og Glåmdal tingrett, Tone Engen, opplyser at det verken har vært fengslinger i saken torsdag eller fredag. Avgjørelsen om eventuell varetektsfengsling av den siktede vil bli tatt i løpet av dagen, og i så fall vil fengslingen tidligst finne sted i morgen, ifølge Riksen. Kvinnen, som er i 50-årene, klarte å flykte fra overfallet og ringte selv politiet. Politiet mottok en telefon fra den kvinnelige joggeren like før klokken 06.00. Hun forklarte at en fremmed mann plutselig kom og forsøkte å få fysisk kontroll på henne. Etter å ha slitt seg løs, flyktet hun fra stedet, forklarte operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet fikk raskt en god beskrivelse av mannen, noe som førte til at de kunne iverksette en effektiv etterforskning. Politiet fikk raskt en god beskrivelse av mannen. Politihelikopteret observerte mannen, som sto inntil noen trær, og han ble pågrepet av lokale patruljer. Både den siktede mannen og kvinnen er bosatt i området, og det er ikke kjent at de har noen relasjon til hverandre fra før hendelsen. Mannens forsvarer, Ingeborg Narud, uttaler til VG at siktede knytter seg til åstedet for hendelsen og erkjenner å ha møtt på fornærmede. Narud presiserer at for siktede var møtet en ren tilfeldighet, ikke et planlagt overfall eller voldtekt. Mannen forklarer at han kom i kontakt med kvinnen for å spørre om å låne penger til mat. Han var selv ute på tur i området. Forsvareren understreker at siktede ønsker at saken skal belyses fra begge sider, og at han skal renskrives i saken. Etterforskningsarbeidet fortsetter, og politiet samler inn bevis og avhører vitner for å klargjøre hendelsesforløpet. Rettsvesenet vil vurdere bevisene og avgjøre om det er grunnlag for å varetektsfengsle siktede og eventuelt reise tiltale. Det er viktig å huske at den siktede er å anse som uskyldig inntil det motsatte er bevist ved dom. Saken har vakt stor oppmerksomhet i lokalmiljøet, og mange er opptatt av å følge utviklingen. Politiet oppfordrer alle som har opplysninger om saken til å melde seg. Saken understreker viktigheten av å være oppmerksom og å ta forholdsregler når man ferdes utendørs, spesielt i områder der det er mindre folk. Sikkerhetstiltak i offentlige rom og oppfølging av overfall er viktige aspekter ved saken. Det er også viktig å huske at voldtekt er en alvorlig forbrytelse med store konsekvenser for offeret. Støtte og hjelp til overlevende er avgjørende





