Kvinne overfalt under joggetur i Lillestrøm – Mann pågrepet og siktet for forsøk på voldtekt

En kvinne i 50-årene ble angrepet under en joggetur ved Nebbursvollen i Lillestrøm. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsøk på voldtekt. Politiet etterforsker saken og avhører involverte.

Lytt til saken: En kvinne i 50-årene ble torsdag morgen utsatt for et overfall under en joggetur ved Nebbursvollen i Lillestrøm . Hendelsen fant sted rundt klokken 05.50. Politiet har etterforsket saken siden torsdag, og en mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsøk på voldtekt.

Politiet har etterforsket saken siden torsdag, og en mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsøk på voldtekt. Politiet bekrefter at den siktede erkjenner ikke straffeskyld, men at han vedgår å ha vært i kontakt med den fornærmede på stedet. Politiet ønsker ikke å gi detaljer om mannens forklaring på grunn av etterforskningen, opplyser politiadvokat Tone Riksen.<\/p>

Førstekonsulent ved Romerike og Glåmdal tingrett, Tone Engen, opplyser at det ikke har vært noen fengslinger i saken verken torsdag eller fredag. Avgjørelsen om eventuell varetektsfengsling av den siktede vil bli tatt i løpet av dagen, og i så fall vil fengslingen tidligst skje i morgen, ifølge Riksen.<\/p>

Kvinnen selv ringte politiet kort tid etter hendelsen og forklarte at hun hadde blitt angrepet av en fremmed mann under joggeturen. Han skal ha forsøkt å få fysisk kontroll over henne, men kvinnen klarte å komme seg løs og flykte fra stedet, forteller operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet mottok raskt en god beskrivelse av gjerningsmannen. Politihelikopteret observerte mannen, som sto ved noen trær, og han ble deretter pågrepet av lokale patruljer, ifølge Hatlen.<\/p>

Både den siktede mannen og kvinnen er bosatt i området, og politiet opplyser at de ikke har noen kjent relasjon til hverandre. Forsvareren til den siktede, Ingeborg Narud, uttaler til VG at hennes klient knytter seg til åstedet for hendelsen og erkjenner å ha møtt den fornærmede. Narud understreker at for den siktede var møtet en ren tilfeldighet og ikke et planlagt overfall eller forsøk på voldtekt.<\/p>

Mannen skal ha henvendt seg til kvinnen for å be om å låne penger til mat, og han var selv ute på tur i området. Forsvareren legger til at hennes klient ønsker å belyse saken fra begge sider og bli renvasket.<\/p>

Etterforskingen fortsetter, og politiet jobber med å innhente ytterligere bevis og avhøre vitner for å klargjøre hendelsesforløpet. Det er ventet at politiet vil fortsette avhørene av både den siktede og fornærmede i dagene som kommer, samt innhente tekniske bevis og analysere disse.<\/p>

Politiet er også interessert i å finne eventuelle vitner som kan ha observert noe av hendelsen eller omgivelsene rundt, og ber folk som måtte ha informasjon om å ta kontakt. Saken har vakt stor oppmerksomhet i lokalmiljøet, og mange uttrykker bekymring over hendelsen.<\/p>

Politiet understreker viktigheten av å sikre trygghet i lokalsamfunnet og oppfordrer folk til å være oppmerksomme og varsle politiet dersom de observerer noe mistenkelig. Politiet jobber også med å kartlegge om det er andre lignende hendelser i området, og om det kan være en sammenheng mellom disse og overfallet. Dette for å sikre at det ikke er en gjerningsmann som har begått flere lovbrudd, og at alle relevante forhold blir belyst i etterforskingen.<\/p>





