Kvinne utsatt for overfall under joggetur i Lillestrøm – mann pågrepet

En kvinne i 50-årene ble utsatt for et overfall under en joggetur i Lillestrøm. Politiet har pågrepet en mann i 30-årene og sikter ham for forsøk på voldtekt. Siktede erkjenner ikke straffeskyld, men erkjenner kontakt med fornærmede. Politiet etterforsker saken.

Lytt til saken. En kvinne i 50-årene ble torsdag morgen utsatt for et overfall under en joggetur ved Nebbursvollen i Lillestrøm . Hendelsen fant sted rundt klokken 05.50. Politiet har etterforsket saken siden torsdag, og en mann i 30-årene er pågrepet og siktet for forsøk på voldtekt . Politiet arbeider nå med å kartlegge hendelsesforløpet og samle inn bevis for å belyse saken.

Politiet har fokus på å sikre en grundig etterforskning for å avdekke alle relevante fakta og sikre rettferdighet for den fornærmede. Politiet vil også vurdere siktedes forklaring og andre relevante opplysninger for å fastslå hendelsesforløpet. Politiet har vært i kontakt med fornærmede for å sikre at hun får den støtten hun trenger i denne vanskelige tiden. Videre vil politiet fortsette å undersøke andre mulige spor og intervjue vitner for å få et fullstendig bilde av hva som skjedde. Politiet vil samarbeide med rettsvesenet for å sikre en rettferdig prosess og vil informere om utviklingen i saken så snart det er mulig. Politiet er opptatt av å gi støtte til den fornærmede og sikre at hun får den hjelpen hun trenger. Siktede erkjenner ikke straffeskyld, men erkjenner å ha vært i kontakt med fornærmede på åstedet. Politiadvokat Tone Riksen uttaler at hun ikke ønsker å gå ut med detaljer om hva som er forklart av hensyn til etterforskningen. Førstekonsulent ved Romerike og Glåmdal tingrett, Tone Engen, opplyser at det verken har vært fengslinger i saken torsdag eller fredag. Avgjørelsen om varetektsfengsling vil bli tatt i løpet av dagen og eventuelt gjennomført i morgen. Kvinnen ringte selv politiet kort tid etter hendelsen og forklarte at en fremmed mann prøvde å få fysisk kontroll over henne. Hun klarte å komme seg løs og løp fra stedet. Operasjonsleder Håkon Hatlen opplyste til VG at politiet raskt fikk en god beskrivelse av mannen, og at politihelikopteret observerte ham før han ble pågrepet av lokale patruljer. Både den siktede og kvinnen er fra området, og det er ikke kjent at de hadde noe forhold til hverandre fra før. Mannens forsvarer, Ingeborg Narud, sier at siktede knytter seg til åstedet og erkjenner å ha møtt fornærmede. Narud påpeker at møtet var tilfeldig og ikke planlagt. Siktede forklarer at han ønsket å låne penger for å kjøpe mat og at han selv var på tur. Forsvareren understreker at siktede ønsker at saken skal belyses fra begge sider og at han skal renskrives





