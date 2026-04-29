Kvinnehelse må bli en del av arbeidslivet – fra pubertet til overgangsalder

Kvinner går gjennom livsfaser som påvirker helse og arbeid, men kvinnehelse er fremdeles et oversett tema i diskusjonen om sykefravær. Artikkelen argumenterer for at arbeidslivet må tilpasse seg kvinner i alle livsfaser, fra pubertet til overgangsalder, for å redusere sykefravær og beholde kompetanse. Eksempler fra norske og svenske kommuner viser at systematisk arbeid med kvinnehelse gir resultater.

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter og kvalitetskontrollert av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne. Hjernetåke, hukommelsestap, sveittetokter, hjertebank, irritabilitet og søvnløshet.

Jeg trodde jeg var alvorlig syk – at jeg hadde hjerteproblemer eller begynnende demens. I virkeligheten var jeg i overgangsalderen. Det tok flere år før jeg fikk hjelp. Med hormonbehandling – og kunnskap – ble livet bedre.

Men det viktigste var å bli trodd. Derfor er det vanskelig å forstå at kvinnehelse fremdeles er nesten fraværende når vi diskuterer sykefravær. I Stavanger Aftenblad 23. april ble Energiseminaret 2026 omtalt: Vi må få ned sykefraværet, vi trenger flere i arbeid. Jeg er enig.

Men kvinnehelse var ikke tema. Kvinner går gjennom livsfaser som påvirker helse og arbeid: pubertet, menstruasjon, svangerskap og overgangsalder. Likevel er dette fremdeles preget av stillhet, skam og manglende kunnskap. Resultatet?

Kvinner har høyere sykefravær. Mange blir ikke tatt på alvor. Og én av fem kvinner mellom 44 og 60 år står utenfor arbeidslivet. Mellom annet har Bergen og Balsfjord kommune begynt å jobbe systematisk med kvinnehelse i arbeidslivet.

De har forankret arbeidet i ledelsen og innført konkrete tiltak. Resultatet er lavere sykefravær og bedre arbeidsmiljø. I Partille kommune i Sverige har de gått enda tydeligere til verks. Der er kvinnehelse en del av arbeidsgiverpolitikken – og de får flere kvinner til å stå lenger i jobb.

KrF har de siste månedene løftet kvinnehelse som tema – både i formannskapet i Stavanger kommune i arbeidet med sykefravær, og inn i planen for helse og inkluderende samfunn i Rogaland fylkeskommune. På Stortinget har flere parti nå løftet inn behovet for hormonbehandling på blå resept. Det er viktige steg, men det må følges opp med konkret handling i hele arbeidslivet. Den diskusjonen er viktig – men den blir for smal alene.

KrF har vært opptatt av hele løpet – særlig fra svangerskap til barseltid. Vi vil styrke jordemotertjenesten, sikre trygge fødetilbud i hele landet og gi bedre oppfølging etter fødsel. Samtidig vil vi gi familiene mer tid og større frihet gjennom fleksibel permisjon. Dette handler om trygghet, valgfrihet – og om å ta kvinnehelse på alvor.

Men vi har også satt overgangsalderplager på dagsordenen. Vi trenger et arbeidsliv med plass til hele kvinna – i alle livsfaser. Gjør kvinnehelse til en del av arbeidet med sykefravær. Legg til rette med enkle, konkrete tiltak: fleksibel arbeidstid, pauser, temperatur og arbeidskledning.

For vi vet hva alternativet er: at kvinner faller ut av arbeidslivet, at kompetanse går tapt, og at kostnadene øker – både for den enkelte og for samfunnet. Vi må gå fra stillhet til åpenhet. Og samfunnet har ikke råd til å la være





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