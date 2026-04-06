Kvinnelandslagets VM-kvalifiseringskamp flyttes til Åråsen

På grunn av dårlige baneforhold på Ullevaal Stadion, flyttes kvinnelandslagets viktige VM-kvalifiseringskamp mot Slovenia til Åråsen.

Hør saken 14. april spilles nemlig kvinnelandslagets VM-kvalifiseringskamp mot Slovenia, men den vil likevel ikke gå på nasjonalarenaen. Norges Fotballforbund bekrefter mandag kveld at den istedenfor vil gå på Åråsen , Lillestrøm s hjemmebane rett utenfor Oslo. Dette er en beslutning vi tar for å gi kvinnelandslaget best mulige rammer i en svært viktig kamp. Når forholdene ikke er gode nok for toppidrett, må vi ta ansvar og handle, sier NFF s generalsekretær Karl-Petter Løken.

Han måtte svare for kraftig kritikk etter 0–0-kampen mellom Norge og Sveits for seks dager siden. Keeper Ørjan Nyland kalte det en skandale og superstjernen Erling Braut Haaland sa han hadde beklaget overfor Sveits-spillerne. Landslagssjef Ståle Solbakken sa også at han hadde sagt unnskyld til Sveits’ trener Murat Yakin allerede før kampen på grunn av baneforholdene Norge tilbød i privatkampen mellom de to VM-nasjonene. Ullevaal står dessuten overfor en uvanlig hektisk vår: NFF skriver at de har lagt avgjørende vekt på spillernes sikkerhet, prestasjon og rettferdige konkurranseforhold. De innser at flyttingen kan skape spørsmål og utfordringer for publikum, men håper på bred støtte rundt laget også på Åråsen. Lillestrøm spiller sin første hjemmekamp for året kommende lørdag. Tre dager senere huser Åråsen en ny kamp. Vi har fått en god deal der vi også bistår NFF på en god måte. Vi har ikke kamp igjen før Bodø/Glimt hjemme (26. april), så da sa vår banemann at det var uproblematisk, opplyser daglig leder Robert Lauritsen i Lillestrøm til VG. I tillegg til kampen skal det norske kvinnelandslaget ha én trening på Åråsen-matten. Motstander Slovenia det samme. Hva er prisen for to terninger og en kamp – og hvor velvillige var dere til å forhandle med et fotballforbund som akkurat har gitt dere en bot på 300.000 for pyrobruk? I utgangspunktet er den avtalen mellom partene, men vi er godt fornøyde, svarer Lauritsen. Avgjørelsen om å flytte kvinnelandslagets VM-kvalifiseringskamp fra Ullevaal Stadion til Åråsen skyldes bekymringer rundt baneforholdene. Kritikken etter privatkampen mellom Norge og Sveits, der spillerne opplevde vanskelige spilleforhold, førte til at Norges Fotballforbund (NFF) valgte å prioritere spillernes sikkerhet, prestasjoner og rettferdige konkurranseforhold. Flyttingen er et resultat av en helhetsvurdering som tar hensyn til de forventede forholdene på Ullevaal denne våren, som inkluderer en rekke arrangementer som kan påvirke banens kvalitet. NFF erkjenner at flyttingen kan medføre utfordringer for publikum, men håper på forståelse og støtte fra fansen. Valget av Åråsen som ny arena har flere fordeler. Lillestrøm Sportsklubb, som eier og drifter Åråsen, har allerede uttrykt glede over å kunne være vertskap for kampen og bistå NFF. Klubben ser flyttingen som en mulighet til å vise frem sitt anlegg og samarbeide med fotballforbundet. Daglig leder i Lillestrøm, Robert Lauritsen, bekrefter at baneforholdene på Åråsen er i god stand og at klubben er klar til å ta imot landskampen. Han nevner også at klubben har et godt forhold til NFF, til tross for en tidligere bot for pyrobruk. Avtalen mellom NFF og Lillestrøm er basert på gjensidig interesse, og begge parter er fornøyde med resultatet. Denne beslutningen understreker viktigheten av å prioritere kvalitet og rettferdighet i fotball, både for spillere og publikum





Kvinnelandslaget VM-Kvalifisering Åråsen Ullevaal Baneforhold NFF Lillestrøm

