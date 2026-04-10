Kvoteringsregler og Kjønnsbalanse: Hjelper Dagens Tiltak Kvinner Opp i Lederstillinger?

En ny analyse i Aftenposten stiller spørsmål ved effektiviteten av dagens kvoteringsregler for å fremme kvinner i lederstillinger. Artikkelen utforsker utfordringene med å oppnå kjønnsbalanse i næringslivet, og belyser viktigheten av kompetanse, talentutvikling og en helhetlig tilnærming for å tiltrekke og beholde kvinner i lederroller.

I en artikkel publisert i Aftenposten denne uken, reises spørsmålet om dagens kvoteringsregler faktisk bidrar til å øke andelen kvinner i lederstillinger. Forsker Mari Teigen, som leder Core – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning, hevder at reglene snarere kan ha fungert som en hvilepute, og at vi har forsømt andre, mer effektive tiltak. Artikkelen siterer også styremedlem Trude Ulven i Norske Skog.

Det børsnoterte selskapet har ingen kvinner i konsernledelsen, noe som reiser spørsmål om mangfold i ledelsen. Ulven påpeker imidlertid at det er store personforskjeller i konsernledelsen, og at de ikke føler at de mangler noe. Kompetanse, fremheves det, er selvsagt det aller viktigste. En mann og en kvinne kan ha identisk utdanning, bakgrunn og kompetanse, og være mer like hverandre enn to menn med ulik bakgrunn. Dette synet gjenspeiler en bekymring for at fokus på kjønn kan overskygge andre, mer relevante faktorer. Det er viktig å understreke at selskapets fokus på kompetanse er avgjørende. Det er også en forfriskende holdning å se at selskapet ikke lar seg presse til å ansette kvinner i ledelsen kun for å fylle kvoter. Denne holdningen er kanskje blitt lettere å opprettholde i en tid hvor debatten om kjønnsbalanse i ledelse er under stadig endring, og hvor presset fra omverdenen kan variere. \Videre fremheves det at Norske Skog ikke er alene om å slite med å oppnå kjønnsbalanse i ledelsen. Utfordringen med å få flere kvinner opp og frem i næringslivet ser ut til å være større enn tidligere antatt, spesielt på konsernledernivå. Selv om kvoteringsregler kan være et verktøy, understrekes det at selskapenes system for å identifisere, utvikle og beholde talenter er enda viktigere. I mange bransjer er det god kjønnsbalanse på juniornivå, men kvinner forsvinner ofte i mellomnivåer. Det kreves en helhetlig tilnærming for å tiltrekke og beholde kvinner i lederroller. Dette inkluderer faktorer som fleksibilitet i hverdagen, tilgjengelighet og helse. Det er viktig å skape en kultur hvor kvinner ser at det er mulig å klatre til toppen, og at de kan være forbilder for fremtidige generasjoner. Det er avgjørende for at kvinner som kommer inn i arbeidslivet skal kunne se kvinner i lederposisjoner. Konsernledelsen har et betydelig ansvar for selskapets drift, lønnsomhet og utvikling av ansatte. Dette inkluderer også å støtte og utvikle talentene under dem, noe som kan bidra til å fremme en mer mangfoldig ledelse i fremtiden.\Til slutt reflekteres det over kompleksiteten av kjønnsbalanse i lederskap. Det er ikke bare et spørsmål om å fylle kvoter, men å skape en kultur hvor kvinner både ønsker og har mulighet til å nå lederposisjoner. Dette krever en kombinasjon av tiltak, fra fleksibilitet i arbeidslivet til bevissthet rundt helse og trivsel. Det er viktig å huske at en lederposisjon innebærer et stort ansvar, og at kompetanse og erfaring må veie tungt. Samtidig må selskapene aktivt jobbe for å skape et miljø som tiltrekker og beholder kvinner, og som sikrer at de får de samme mulighetene som menn. Spørsmålet om mangfold er ikke bare et spørsmål om rettferdighet, men også om lønnsomhet og bærekraft. Et mangfoldig lederskap kan bidra til bedre beslutninger, større innovasjon og en mer robust virksomhet. Å adressere disse utfordringene krever en helhetlig tilnærming som inkluderer både strukturelle endringer og kulturelle endringer i organisasjonen. Det er viktig å fokusere på de underliggende årsakene til hvorfor kvinner forlater lederstillinger og implementere tiltak for å bekjempe disse





Dieselbrølet som ble et pipDagens pussig timede dieselaksjon risikerer i verste fall å svekke transportbransjens sak.

Dieselbrølet som ble et pipDagens pussig timede dieselaksjon risikerer i verste fall å svekke transportbransjens sak.

Dieselbrølet som ble et pipDagens pussig timede dieselaksjon risikerer i verste fall å svekke transportbransjens sak.

Dieselbrølet som ble et pipDagens pussig timede dieselaksjon risikerer i verste fall å svekke transportbransjens sak.

