På en varm juni‑kveld samles tusenvis i Kyiv for å feire sommeren, men sirener og russiske droner minner om den pågående terrorbombingen som president Putin har økt i intensitet.

Det var en varm juni‑kveld i Kyiv da innbyggerne samlet seg i parkene og langs de populære promenadene for å nyte den første sommerens solnedgang.

På Pejzazjna‑alleen, i nærheten av Kunstnernes alle og den berømte Glassbroen over Dnipro, kunne man se tusenvis av mennesker som koset seg med iskrem, musikk fra gatemusikantene og et glass vin som noen hadde med seg fra hjemmet. Selve stemningen var preget av letthet og lystighet, mens ungdommer tok selfies og eldre satte seg på benker for å nyte den milde kveldssolen.

Men like etter at solnedgangen fargela himmelen, hørtes sirener i det fjerne - en påminnelse om at krigens skyggeside ennå ikke hadde trukket seg tilbake. Samtidig som Kyiv‑befolkningen fortsatte med sine sommerkveldsaktiviteter, fikk en gruppe ungdommer en advarsel på Telegram: fire russiske rekognoseringsdroner var på vei inn i byens luftrom. De fleste ignorerte alarmen og fortsatte å nyte kvelden, men noen tok seg tid til å sjekke nyhetene på sine mobiltelefoner.

På samme tid sto nattevakten ved Aftenpostens Kyiv‑kontor rolig og med en distansert tone og bemerket: - Slapp av. Dette var bare litt terror. Uttalelsen ble møtt med skepsis av flere, da de så på bildene av de massive røykcolumnene som hadde dekket himmelen tidlig tirsdag morgen etter et omfattende russisk angrep.

Angrepet, som i flere timer hadde låst seg fast i mediene, var en del av president Vladimir Putins strategi om å intensivere terrorbombingen av ukrainske byer, noe som har satt ytterligere press på den allerede belastede sivilbefolkningen. Den russiske krigens dynamikk på frontlinjen har også forverret seg. Rapportene fra fronten viser at de russiske styrkene møter store vanskeligheter, mens de ukrainske forsvarerne holder stand og på noen steder får tilbake tapt territorium.

Samtidig har Putins beslutning om å øke terrorbombingen blitt sett på som et forsøk på å skape kaos og demoralisering i befolkningen, i et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra de militære tilbakeslagene. Likevel viser Kyiv‑innbyggerne en bemerkelsesverdig motstandskraft: de fortsetter å samles på offentlige steder, nyte kultur og samvær, og viser at livet kan gå videre selv under skyggene av krig.

Sirenene og dronene er en del av hverdagen nå, men de klarer sjelden å stille den kollektive viljen til å leve et normalt liv. Selv om trusselen er reell, står byens hjerte fortsatt sterkt, og hver solnedgang blir et symbol på håp og utholdenhet i en tid preget av usikkerhet og frykt





