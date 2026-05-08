Kylian Mbappé kritisert for å ha reist til Italia med kjæresten sin mens han var skadet

En underskriftskampanje som krever å kaste Kylian Mbappé ut av Real Madrid, har for noen minutter siden dundret forbi 50 millioner underskrifter, samtidig som krisen i Los Blancos ser ut til å forverres. Mbappé har blitt kraftig kritisert for å ha reist til Italia med kjæresten sin mens han var skadet.

En underskriftskampanje som krever å kaste Kylian Mbappé ut av Real Madrid , har for noen minutter siden dundret forbi 50 millioner underskrifter, samtidig som krisen i Los Blancos ser ut til å forverres – etter at Federico Valverde ble fraktet til sykehus etter en konfrontasjon med lagkameraten Aurélien Tchouaméni torsdag.søndag – en kamp hvor klubbens bitre rivaler kan sikre La Liga-tittelen – har Mbappé kommet under lupen.

Den franske landslagsspilleren, som var involvert i en konfrontasjon med et medlem av Madrids trenerstab før kampen mot Real Betis 24. april, har blitt kraftig kritisert for å ha reist til Italia med kjæresten sin mens han var skadet. Mbappé er fortsatt i ferd med å komme seg etter en hamstringskade han pådro seg mot Betis, og mange Bernabéu-fans er langt fra fornøyde med at den tidligere PSG-stjernen kost seg i solen mens laget slet.

I den forbindelse har en nettbasert underskriftskampanje som krever «Mbappé ut» fått økt fart, og har så startet ferden mot 60 millioner underskrifter. Alt dette skjer samtidig som Valverde har lagt ut en uttalelse om bruddet med midtbanekollega Tchouaméni, og Real Madrid forbereder seg på å starte en intern etterforskning av hendelsen.

Når det gjelder Mbappé, ga den respekterte spanske fotballjournalisten Graham Hunter – som snakket før nyheten om Valverde/Tchouaméni brøt ut – flere detaljer om den nåværende situasjonen rundt Real og Mbappé.sa Hunter, da han refererte til hvordan Real håndterte Mbappés hamstringskade mot Betis: – Kylian Mbappé kom av banen og sa: «Jeg orker ikke mer», og han fikk en behandlingsplan. Under den behandlingsplanen, gitt til ham av klubben, var han fraværende fra viktige kamper.

Og han valgte å dra til det italienske Middelhavet for å gå ut og spise middag med kjæresten sin, for å bli fotografert på en yacht, en båt. – Det var ingen ansikt-til-ansikt-konflikt med Arbeloa. Det som skjedde var at etter forrige ukes seier over Espanyol … sa Arbeloa: «Jeg sier stadig til spillerne mine at det gjør vondt å se at alle de andre klubbene har bedre løpestatistikk enn oss.

Du må gjøre et dusin løp for å få den rette som spiss. Du må jobbe hardt. » – Han sa at Real Madrids historie ikke er bygget på at spillere møter opp fulle av talent og går i smoking. Det handler om spillere som svetter blod, som kommer av banen dekket av gjørme, og som konkurrerer.

Han nevnte ikke Mbappé en eneste gang. Men alle tolket det hovedsakelig – ikke utelukkende – som Mbappé. – Mbappé har sett ut som han gjorde i Paris Saint-Germain … det er misnøye blant fansen, media, og i hvert fall treneren inntil han igjen flyttes på slutten av sesongen, og noen av spillerne, når det gjelder Mbappés arbeidsmoral.

– Skylden rettes mot Mbappé – ikke for alle Real Madrids problemer – men for å ha brakt den samme holdningen om «Jeg er Kylian, og slik gjør jeg ting» til Real Madrid. – Akkurat nå er det – med Clásico på søndag, og medisinske tester for å finne ut om han er klar til å starte den kampen eller ikke – årsaken til enorm splittelse, oppstyr og debatt, ikke bare i Madrid, men over hele Spania.

Til tross for all dramatikken rundt ham selv og klubben generelt, ble Mbappé sett le hysterisk mens han kjørte bort fra klubbens treningsanlegg torsdag før kampen





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Kylian Mbappé Underskriftskampanje Skade Italia Kjæreste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mourinho nær retur til Real Madrid – men med strenge betingelserJosé Mourinho kan komme tilbake til Real Madrid, men stiller ikke-forhandlingsbare krav om sportslige, medisinske og organisatoriske endringer i klubben. Ruud van Nistelrooy er også en overraskende kandidat til å ta over laget.

Read more »

Storm rundt stjernaBilder av Real Madrid-stjerna Kylian Mbappé (27) på luksusyacht med kjæresten har satt sinnene i kok. Nå svarer superstjerna.

Read more »

Real Madrid fans økes: Mbappé-kampanje krever superstjernen utReal Madrid-fans økes etter at Mbappé-kampanjen nådde et rekordhøyt nivå med nesten 32 millioner underskrifter. Mbappé har vært gjenstand for kritikk og uro blant spillerne, og Real Madrid står foran en sesong uten et stort trofé.

Read more »

Uno-X jager norsk seier i Giro d'Italia etter 15 årUno-X, det første norske laget i WorldTour, stiller med kun nordmenn i Giro d'Italia og har som mål å vinne en etappe for første gang siden Edvald Boasson Hagen i 2009. Laget har satt fokus på spurtseier eller brudd for å oppnå dette, med Johannes Kulset som kaptein. Andreas Leknessund, som tidligere har hatt rosa trøya, ser også dette som et karrierehøydepunkt.

Read more »