Den franske stjernespilleren Kylian Mbappé tar opp kampen mot en politiker i et nytt intervju med Vanity Fair. Mbappé er tydelig motstander av Bardellas politikk og har flere ganger uttalt seg kritisk om den politiske retningen landet er i ferd med å ta.

Den franske stjernespilleren har fått en politiker på nakken – igjen. HARDT UT: Kylian Mbappé spares ikke på kruttet i et nytt intervju med Vanity Fair.

Foto: Isabel Infantes / Reuters / NTB – Jeg prøver å slå ned denne ideen om at en fotballspiller bare skal holde kjeft og spille, sier stjernen i forsideoppslaget. I artikkelen, som har fått tittelen «Kylian Mbappé scorer alle målene – og får all kritikken», holder Mbappé det han lover og hamrer løs på særlig én person. 30-åringen leder med god margin på meningsmålingene før det kommende presidentvalget i Frankrike.

POPULÆR: Marine Le Pen og Jordan Bardella leder klart på franske meningsmålinger. De er begge medlemmer av partiet Nasjonal samling. Foto: Thomas Padilla / AP / NTB Kylian Mbappé er tydelig motstander av Bardellas politikk, og har flere ganger uttalt seg kritisk om den politiske retningen landet er i ferd med å ta. – Jeg vet hva som skjer med landet hvis disse menneskene tar makten, sier han i intervjuet, med henvisning til Nasjonal samling.

– Og jeg visste hva som ville skje da Mbappé forlot PSG: Klubben vinner Champions League (og kanskje snart enda en gang til). I 2024 havnet den franske kapteinen og politikeren i en ordkrig, etter at Mbappé kom med lignende uttalelser. Munnhuggeriet skjedde i perioden mellom de to rundene av parlamentsvalget som ble holdt etter at Emmanuel Macron oppløste nasjonalforsamlingen i 2024. Politikeren svarte med et syrlig stikk.

Han sa Real Madrid-spissen ikke burde forsøke å belære folk som tjener 15.000 kroner i måneden og som sliter med å få endene til å møtes. Ytre høyre-partiet ønsker å innføre lavere skatter i Frankrike og å stramme drastisk inn på innvandring – særlig ikke-vestlig innvandring





