Kystnær lokalisering av datasentre kan redusere kraftbehovet med 20 prosent

Norske datasentre vokser raskt, men lokaliseringen er kritisk for å redusere kraftbehovet. En nasjonal plan for lokalisering langs kysten kan gi store energibesparinger.

På Rennesøy utenfor Stavanger ligger Green Mountains første datasenter, et anlegg som tidligere huset NATO-munisjonslager. Dette er bare ett av mange datasentre som vokser frem over hele landet, drevet av kommuner som tilbyr billige tomter og gunstige kraftavtaler.

Med tilgang til 100% fornybar vannkraft og et robust kraftsystem, tiltrekker Norge datasenteraktører som søker klimavennlig og stabil drift. Utbyggerne lover arbeidsplasser og nye inntekter til kommunene, men lokaliseringen av datasentre er kritisk. Et datasenter krever enorme mengder elektrisk energi, og når denne energien er brukt til databehandling, blir nesten all energi omvandlet til varme. I dag er de fleste norske datasentre basert på friskluftkjøling, hvor kald uteluft blåses inn og oppvarmet luft suges ut.

Dette er billig, men ineffektivt. Den mest energieffektive løsningen er direkte væskebasert kjøling, hvor vann sirkuleres i direkte kontakt med IT-komponentene og varmeutvekslingen skjer med kaldt sjøvann. Vann fjerner varme rundt 3000 ganger mer effektivt enn luft. Kraftbehovet til norske datasentre er i dag rundt 2 TWh/år, men forventes å fordobles innen 2030 og kanskje nå 10–12 TWh/år innen 2050.

Basert på denne prognosen kan ekstra kraftbehov som følge av ineffektiv kjøling bli i størrelsesorden 270 MW i 2050. I dag er det nesten fritt fram for kommuner å lokalisere datasentre hvor som helst i landet, selv om de fleste ikke har tilgang til kaldt sjøvann. Datasentre hører hjemme langs kysten, hvor det er rikelig med kaldt sjøvann til kjøling og hvor havet kan ta imot spillvarmen uten vesentlige skadevirkninger.

Det er behov for en nasjonal plan for lokalisering av datasentre, hvor effektiv energiutnyttelse stilles opp som det fremste kravet. Utbyggerne av datasentre fremhever ofte at spillvarmen kan brukes til fjernvarme, drivhus eller fiskeoppdrett. Men varmemengden er så stor at kun en liten brøkdel kan utnyttes. Temperaturen på utluften er bare 10–20 °C høyere enn innluften, noe som gjør utnyttelse av spillvarme vanskelig.

Ved direkte vannkjølte dataanlegg kan vanntemperaturen ut være 50–70 °C, noe som gjør det realistisk å oppgradere til 100 °C eller mer ved bruk av industrivarmepumper. Utnyttelse av spillvarme krever også at datasentre ligger i områder med fjernvarme eller nær industrianlegg som trenger store mengder varme. Men oppgradering av spillvarme koster, og det er usikkert hvem som skal betale. Vertskommunene bør stille strengere krav, men det er fare for at ønsket om utnyttelse av spillvarme forblir et «spill for galleriet»





Datasentre Energieffektivitet Kjøling Spillvarme Nasjonal Plan

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flere norske journalister til stede på korrespondentmiddagen: – Kastet oss ned på gulvetBlant de 2600 journalistene som deltok på Det hvite hus' korrespondentmiddag i Washington, var flere norske pressefolk.

