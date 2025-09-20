Løke vs. Klemetsen: Ulike forberedelser før showkampen i Stavanger

Frank Løke og Ole Klemetsen forbereder seg på ulikt vis til den etterlengtede showkampen i Stavanger. Mens Løke har hatt et hektisk program med rød løper, IQ-test og standupshow, tar Klemetsen det roligere hjemme. Les om forberedelsene, stemningen og forventningene før kampen på DNB Arena.

Lytt til saken. Noen timer før DNB Arena fylles med over 5000 tilskuere, har de to fighterne forberedt seg til showkampen på svært forskjellige måter. Live fra klokken 20: Se Løke mot Klemetsen på VG+ Sport . Løke har hatt et hektisk program siden ankomsten til Stavanger. Fredagen ble brukt til rød løper og champagne, før han på utfordring fra VG tok en ny IQ-test, en test som måler en persons intelligenskvotient.

Resultatet ble administrert av Mensa, en internasjonal organisasjon for mennesker med høy IQ. Se sjokkresultatet på Løkes IQ-test. Sent fredag kveld var 45-åringen på standupshow og middag med teamet sitt. Ole Klemetsen valgte en roligere tilnærming i sitt eget hjem i Stavanger. VG spurte 54-åringen om en prat rundt klokken 19:00, men han hadde allerede trukket seg tilbake for kvelden. Lørdag formiddag er Frank Løke i full gang med å planlegge innmarsjen. Datteren Ada har fraktet en hjemmelaget kongetrone fra Stokke til Stavanger. Etter to timer inne i arenaen forteller Løke om planene sine mens han smiler i bokseringen: – Jeg tør å gå inn her og møte en av de beste norske bokserne gjennom tidene. Jeg er forberedt på at det vil gjøre vondt, men jeg skal stå her og kjempe. Løke tar seg også en tur på vekten, som viser 104,7 kilo med klær på. Det er ingen vektgrense i denne showkampen, og Klemetsen veier omtrent det samme. Innveiingen fredag ble imidlertid avlyst, angivelig på grunn av dårlig stemning mellom de to som skal møtes i ringen.\Hjemme hos Ole Klemetsen har moren Wenche fått jobben med å stryke boksekåpen med «Kronk Gym» på. Wenche Klemetsen sier om Løke: – Jeg blir kvalm. Selv om hun er motstander av at sønnen skal delta i kampen, bidrar hun likevel. – Vi må ha orden i sakene og gjøre det beste ut av det. Hvis Løke ikke oppfører seg, så får han denne av meg, sier hun og vifter med strykejernet. Ole ligger fortsatt i sengen og slapper av, selv om klokken har passert 13. Han spiller gitar og broren John, kjent som «Lille-John», synger med. – Dette har vi vært igjennom mange ganger, så det går sin gang, sier Ole om det som skal skje. – Løke skal en gang for alle forstå at han ikke har noe i en boksering å gjøre. Han skal ikke pisse på rogalendingene eller boksesporten. Nå har jeg sagt ja til det, og det skal bare gjøres. En gang for alle må han slutte med tullet sitt. Når han får høre Løkes planer om å bli fraktet til ringen på kongestol, sier Ole: – Det er en enorm fallhøyde for Løke! Det blir hverken kongestol eller gullstol ut av lokalet i alle fall. Makan til klovn! Kongestol inn og ambulansehelikopter hjem ... Et par timer senere er Ole på plass i arenaen og ser ringen for første gang. – Det ser fantastisk ut! Dette blir en pang-kveld, spår den tidligere storbokseren. I 21-tiden starter «sirkus Klemetsen mot Løke» i Stavanger





vgsporten / 🏆 18. in NO

Boksing Frank Løke Ole Klemetsen Showkamp DNB Arena

Norge

