Lånekassen sletter studielån for over 870 millioner kroner: Flest unge får gjelden slettet

Lånekassen har slettet studielån for over 870 millioner kroner gjennom ordninger i distriktskommuner og innsatssonen. Rundt 34 000 kunder har allerede fått gjelden sin slettet, med flest unge låntakere som nyter godt av ordningen. Vestland topper listen over slettet gjeld.

Lånekassen har gjort en betydelig innsats for å lette økonomiske byrder for studenter og tidligere studenter ved å slette studielån for over 870 millioner kroner. Denne omfattende gjeldsslettingen er resultatet av to primære ordninger: gjeldssletting i distriktskommuner og den såkalte innsatssonen, som inkluderer Finnmark og Nord-Troms.

Ifølge en pressemelding har Lånekassen behandlet et stort antall søknader, og rundt 50 000 kunder har søkt om å få slettet studielånet sitt. Selv om mange søknader fortsatt er under behandling, har hele 34 000 kunder allerede fått gjelden sin slettet. Dette er et bevis på Lånekassens effektive arbeid og deres engasjement for å støtte låntakere som ønsker å etablere seg i distriktene eller bidra i innsatssonen. Den økonomiske lettelsen kommer som et kjærkomment tiltak for mange, spesielt i en tid hvor levekostnadene er høye. Slettingen av studiegjeld gir folk muligheten til å fokusere mer på karrieren sin, investere i eiendom, eller bare få en bedre økonomisk hverdag.

Den nye distriktsordningen, som har slettet gjeld for hele 820 millioner kroner, er en viktig faktor i den totale summen. Denne ordningen gir yrkesaktive som bor i utvalgte distriktskommuner muligheten til å få slettet opptil 25 000 kroner av studiegjelden sin hvert år. I de nordligste delene av landet er beløpet enda høyere, med låntakere som kan få slettet inntil 60 000 kroner årlig. Betingelsen for begge ordningene er at man bor i en godkjent kommune i en opptjeningsperiode på tolv sammenhengende måneder.

Lånekassen har effektivisert søknadsprosessen betydelig, og de fleste søknadene behandles automatisk uten behov for manuell saksbehandling. Kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke forklarer at Lånekassen henter inn nødvendige opplysninger om bosted og yrkesaktivitet fra offentlige registre når det er mulig. Dette automatiserte systemet gjør det mulig å behandle et stort antall søknader raskt og effektivt, noe som er avgjørende for å kunne hjelpe flest mulig låntakere.

Statistikken for de tre første månedene av ordningen viser at de fleste som har fått slettet studiegjeld er yrkesaktive opp til 39 år. Hele 67 prosent av låntakerne som har fått gjelden sin slettet er 39 år eller yngre. Dette tyder på at ordningen treffer målgruppen og bidrar til å lette økonomiske byrder for unge mennesker tidlig i karrieren. Vestland fylke topper listen over slettet gjeld med hele 234 millioner kroner. Skatteetaten minner om at det er viktig å søke på nytt hvert år for å kunne benytte seg av gjeldsslettingsordningene. Dette er essensielt for å sikre at låntakerne fortsetter å dra nytte av fordelene. Denne artikkelen er generert ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic og kvalitetssikret av E24s journalister, noe som sikrer en balansert og informativ fremstilling av saken.





