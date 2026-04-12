Lønnsoppgjør i havn: Enighet sikrer lønnsvekst og trygghet for ansatte

Fellesforbundet og Parat har blitt enige med Norsk Industri om et nytt lønnsoppgjør. Avtalen innebærer et generelt lønnstillegg og en lønnsramme på 4,4 prosent. Meklingen endte etter tvungen mekling på Riksmeklerens kontor.

Dette lønnsoppgjør et sikrer en betydelig forbedring for både økonomien, forutsigbarheten og tryggheten til norske arbeidstakere, uttaler leder i Fellesforbundet Christian Justnes i en pressemelding. Partene har kommet til enighet om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time, noe som resulterer i en lønnsøkning på godt over 1000 kroner per måned for alle ansatte, fremgår det videre. I tillegg vil de lavest lønte på industrioverenskomsten motta ytterligere 4 kroner per time.

Lønnsrammen for oppgjøret er fastsatt til 4,4 prosent. Denne avtalen representerer en viktig milepæl i en tid preget av økonomisk usikkerhet og stigende levekostnader. Forhandlingene, som endte med et resultat etter tvungen mekling, gjenspeiler en innsats fra begge parter for å finne en bærekraftig løsning som ivaretar både arbeidstakernes behov og industriens konkurranseevne. Resultatet markerer en balansert tilnærming som tar hensyn til de utfordringene som ligger foran oss, og bidrar til å skape stabilitet i arbeidsmarkedet. Dette er en seier for alle som har stått på kravene sine og kjempet for en rettferdig lønn. \Meklingen fant sted etter at den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri mislyktes tirsdag. Etter bruddet i de frivillige forhandlingene, startet tvungen mekling onsdag på Riksmeklerens kontor. Hovedkravene i årets lønnsoppgjør omfattet reallønnsvekst, forskuttering av sykepenger og en oppfølging av Industriens Kompetansefond for å sikre ansattes mulighet for faglig utvikling. Kjell Morten Aune, Parats forhandlingsleder, understreket viktigheten av reallønnsvekst i lys av flere år med betydelig prisvekst og høye renter. Forut for enighet var det varslet at Fellesforbundet og Parat var klare til å ta ut nesten 35.000 medlemmer i streik, fordelt på over 1000 bedrifter. Fellesforbundets leder Christian Justnes uttalte tidligere at forbundet ville ta ut nesten alle sine medlemmer i et første uttak dersom det skulle bli streik. Unntaket fra streikevarselet gjaldt kun deler av forsvarsindustrien og bedrifter som produserer kritisk sykehusutstyr. Den lange og intense forhandlingsperioden vitner om kompleksiteten i årets oppgjør, hvor begge parter var fast bestemt på å oppnå sine mål. Resultatet er en balanse som reflekterer de reelle forholdene i næringslivet og bidrar til å skape en stabil ramme for fremtidige lønnsoppgjør.\Resultatet av lønnsoppgjøret er et viktig signal om viljen til å opprettholde en konstruktiv dialog mellom partene i arbeidslivet. Det viser evnen til å finne felles løsninger selv under krevende omstendigheter. Det generelle tillegget på 6,50 kroner per time, kombinert med de ekstra kronene for de lavest lønte, bidrar til å redusere inntektsforskjeller og sikre at alle ansatte får del i den økonomiske veksten. Det at lønnsrammen er satt til 4,4 prosent indikerer en forsiktig, men målrettet tilnærming for å balansere behovet for lønnsvekst med hensynet til bedriftenes økonomi og konkurranseevne. Denne avtalen vil også stimulere til økt forbruk og bidra positivt til den generelle økonomiske utviklingen i Norge. Gjennom dette oppgjøret har partene vist at de er i stand til å sette seg ved forhandlingsbordet for å finne frem til løsninger som er gode for både arbeidstakere og samfunnet som helhet. Dette er en modell som har tjent Norge godt i mange år, og som vi bør holde fast ved for å sikre fremtidig vekst og velferd. Denne avtalen representerer mer enn bare tall og prosenter; det er et fundament for fremtidens arbeidsliv i Norge





