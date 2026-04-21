Løpeglede med vogn: Slik trener du trygt med barna dine

Flere småbarnsforeldre tar med barna på løpetur, men eksperter advarer om å ta hensyn til barnas fysiologiske utvikling før de sitter stabilt i vognen.

Det har skjedd en markant endring i norske gater og parker de siste årene. Stadig flere småbarnsforeldre har oppdaget gleden ved å kombinere egentid med trening ved å bruke løpevogn . Martin Kvalø, en 38 år gammel trebarnsfar med ambisjoner om å løpe maraton under tre timer, er en av dem som har omfavnet denne trenden. Han forteller at han knapt så andre foreldre med løpevogn da han ble far for første gang i 2021, men at bildet i dag er totalt forandret.

For mange foreldre representerer vognen en gyllen mulighet til å opprettholde fysisk form i en ellers hektisk hverdag der logistikken rundt barna ofte setter begrensninger for egentrening. Likevel reises det viktige spørsmål om sikkerhet og når barna faktisk er klare for å være med på disse øktene. Eksperter understreker betydningen av barnets utvikling før man tar dem med ut på løpeturer i høyere tempo. Hjerneforsker og lege, Ole Petter Hjelle, påpeker at foreldre må utvise sunn fornuft og prioritere barnas fysiologiske begrensninger. Små barn mangler i de første levemånedene den nødvendige stabilitetsmuskulaturen for å tåle risting og støt som uunngåelig følger med løping. Hjelle anbefaler som en hovedregel at man venter til barnet er mellom ni og tolv måneder gammelt før man begir seg ut på mer krevende kondisjonstrening, da barnet på dette stadiet har utviklet god hodekontroll og evner å sitte stabilt. Barnekiropraktor Silje Strand støtter dette perspektivet og minner foreldre om å alltid forholde seg til produsentenes egne sikkerhetsanbefalinger, da en nyfødt baby er svært sårbar for ytre bevegelser. Utover de fysiologiske aspektene, er det også en mental og sosial gevinst ved denne livsstilen. Hjelle poengterer at foreldre fungerer som instruksjonsmanualer for barna sine; ved å være fysisk aktive, sår man frøene for gode vaner som kan vare livet ut. Å løpe med vogn er ikke nødvendigvis en treningsmessig snarvei – den ekstra vekten gir ikke de store fysiologiske fordelene mange håper på – men den største gevinsten ligger i selve gjennomføringen. Det å få beveget seg ute i frisk luft, ofte kombinert med barnas sovetid i vognen, gir foreldre overskudd og reduserer risikoen for den inaktiviteten som ofte følger småbarnsperioden. Likevel må turen skje på barnas premisser. Man bør unngå å stresse barna, og man må alltid være observant på underlaget man velger. Flat og fin asfalt er langt tryggere enn humpete skogsstier for de aller minste, og god demping i vognen er en investering som kan bidra til en tryggere opplevelse for både foreldre og barn. Når det gjelder sikkerhet, er det bred enighet blant fagfolk om at man må ta forholdsregler. Bruk av seler er obligatorisk, og i situasjoner der man også bruker sykkelvogn eller pulk, er hjelm selvsagt. Selv om det ikke finnes bevis for at løping med vogn direkte fører til alvorlige hodeskader, er gjentatte vibrasjoner og støt noe som bør minimeres for barn under en viss alder. Ved å bruke utstyr som er beregnet for formålet, og ved å tilpasse intensitet og underlag etter barnets alder og modning, kan løping med vogn bli en fantastisk aktivitet som styrker både foreldrenes helse og relasjonen til barna. Det viktigste er at aktiviteten forblir lystbetont og trygg, slik at man sammen kan utforske gleden ved bevegelse gjennom hele oppveksten





