Løpingen som livline: Kristine fant styrke i joggeskoene etter datterens diagnose

Kristine Gjøstøl Dyrnes brukte løping som en livline gjennom tøffe år preget av datterens epilepsi og diagnose. Nå er hun ambassadør for Løperådet og trener mot Sentrumsløpet, med Ingrid Kristiansen som mentor.

– Løping en har vært mitt pusterom for å koble ut alle bekymringer og få ny energi. Jeg tror det er det som har berget meg gjennom disse tøffe årene, sier Kristine Gjøstøl Dyrnes (37). For tre år siden tok livet hennes en dramatisk vending.

Småbarnsmoren fra Vøyenenga hadde akkurat fått sitt andre barn, datteren var seks uker gammel, men alt var langt fra normalt. Først trodde foreldrene at det var magekramper, men etter hvert forsto legene at det var epilepsi, jenta kunne ha opptil fem-seks anfall i døgnet.<\/p>

– Det ble en tøff hverdag med sykehusinnleggelser og en konstant følelse av usikkerhet, forteller hun. Med det fulgte lange dager, mange spørsmål som virket uten svar, og et hav av tanker som hopet seg opp og truet med å drukne henne i bekymring. Fra før hadde Kristine trent fitness og konkurrert. Hun trente regelmessig styrketrening, og hadde alltid hatt en glede av å løpe. Da hun ble mor for første gang under koronapandemien, begynte løpeinteressen å vokse. – Jeg begynte å løpe med barnevogn, gleden vokste og jeg merket hvor godt det gjorde. Det skulle vise seg å være helt essensielt. I hverdagen på sykehuset ble hun nødt til å finne måter å komme seg ut. – Jeg prioriterte å gå ut og lufte meg, hvis ikke hadde jeg blitt gal, forteller hun. Skogsområdene i nærheten av sykehuset ble hennes fristed. – Da fikk jeg koblet ut alt. Når jeg får på meg skoene er jeg litt i en annen verden og får mer energi av det til jeg er tilbake igjen. Løpingen ble en fast rutine, en måte å finne ro på i en kaotisk tilværelse.<\/p>

Kristine har blitt ambassadør for Løperådet. Hun får tett oppfølging av Ingrid Kristiansen frem mot Sentrumsløpet. Løpingen ble hennes terapi, hennes måte å møte utfordringene på. Etter hvert fikk datteren diagnosen Aicardi syndrom. Den lille jenta er nummer 11 i Norge med tilstanden. Fortsatt har ikke Kristine noen svar på hvordan det kommer til å gå. Hun forteller at personer med syndromet kan bli alt fra multihandikappede til godt fungerende. Alt som kunne prøves ble forsøkt. Men epilepsien var ifølge Kristine vanskelig å behandle med medisiner eller diett. – Heldigvis viste det seg at hun var kandidat for operasjon. Den ene hjernehalvdelen var kilden til alle anfallene og halve hjernen var involvert i epilepsien. Kirurgene koblet rett og slett av venstre hjernehalvdel, forteller moren.<\/p>

Siden den gang har datteren vært fri for anfall. – Nå har hun kapasitet til å utvikle seg, kan bevege seg rundt og har lyst til å gjøre ting selv. Ting går i riktig retning, alt er mer positivt vinklet nå. Men hvor langt hun kan nå, aner man ikke. Kristine forteller at epilepsien ville ødelagt mer hvis den hadde fått fortsette. – Hun vil alltid ha et handikap. Samtidig virker hun glad og fornøyd nå, og så lenge hun har det bra, er det greit. Kristine har stadig behov for luftepausene sine med joggesko på beina. Denne våren har hun blitt ambassadør for podkasten Løperådet, og får veiledning av den tidligere løpestjernen og flere ganger verdensrekordholder, Ingrid Kristiansen. – Jeg sendte inn en søknad, hadde vel ikke de største forhåpningene og ble overrasket over at de vurderte meg som kandidat. Selvfølgelig takket jeg ja. Du får ikke bedre veileder enn Ingrid Kristiansen.<\/p>

Kristine har testet melkesyreterskel og har fått treningsopplegg av Kristiansen. Etter hver treningsøkt er Ingrid inne og sjekker pulskurvene til Kristine. Treningsmålet er Sentrumsløpet 25. april og Kristine har satt seg det knalltøffe målet om å komme under 40 minutter på 10 kilometer. – Det er skrekkblandet fryd og jeg vet at jeg har satt meg et hårete mål. Det skal klaffe bra hvis det skal gå og jeg kjenner litt på prestasjonsangst. Men det er også gøy å trene mot et mål som er utfordrende. Kristine jobber dessuten som lærer på Haug spesialskole og har omsorgsansvar også når hun er på jobb. Hun innrømmer at hun har vært innom veggen. I fjor gikk hun nemlig rundt med konstant feber i seks måneder. Da ble løping med veldig lav puls hennes fristed. – Jeg har funnet mitt pusterom som gjør at jeg kan hente meg inn.<\/p>

Kristine har alltid vært glad i å trene og konkurrerte i fitness. Det tok slutt da hun var på en sosial tur på Kalvøya og ikke klarte å drikke opp en øl, fordi det var for mange kalorier. – Fokuset på kropp og kalorier begynte å gå ut over matgleden og den mentale helsa. Da skjønte jeg at jeg måtte gjøre en jobb for å komme tilbake i normal gjenge, for jeg trodde ikke det der kom til å bli et problem, sier Kristine og legger til: – Jeg er glad jeg har prøvd fitness, men det er veldig egosentrisk og er ikke forenelig med et normalt voksenliv. Men jeg syntes det var spennende å teste hva kroppen kunne klare med målrettet trening og kosthold. Nå legger hun ukeplaner og forsøker å finne smutthullene hun kan for å smette inn litt løping. Noen ganger før jobb, noen ganger i lunsjen på jobben og noen ganger om kvelden. – Enkelte sier de ikke har tid til å være fysisk akti<\/p>





