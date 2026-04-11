Lærdommer fra blackouten i Spania: Hvordan styrke kraftsystemet for fremtiden

Professorer ved NTNU analyserer årsakene til blackouten på den iberiske halvøy og trekker lærdommer for å forbedre kraftsystemet i en tid med økende fornybar energi og geopolitisk usikkerhet.

Kjetil Uhlen og Magnus Korpås, professorer i elektrisk energi ved NTNU har skrevet et debattinnlegg om blackouten på den iberiske halvøy for et år siden. Innlegget gir uttrykk for deres meninger, og de understreker viktigheten av å lære av hendelsen og styrke kraftsystemet for fremtiden. Den iberiske halvøya opplevde en massiv strømstans som varte i over 12 timer, noe som satte søkelyset på kraftsystemets robusthet og behovet for å tilpasse seg en verden med økende andel fornybar energi .

Hendelsen har fått mange til å spørre om det grønne skiftet har gått for langt, eller om det bør bremses. Uhlen og Korpås argumenterer for at det ikke er grunnlag for en slik bekymring, og at hendelsen ikke bør brukes som argument mot en overgang til fornybar energi. De mener at hendelsen heller bør ses på som en læringserfaring, og at den understreker behovet for å styrke kraftsystemet gjennom teknologiske forbedringer og bedre overvåking og kontroll. \Den europeiske samarbeidsorganisasjonen for systemansvarlige nettselskaper, ENTSO-E, publiserte en 472-siders rapport om blackouten, utarbeidet av en ekspertgruppe med 49 medlemmer fra hele Europa. Rapporten peker ikke på en enkelt årsak, men konkluderer med at hovedproblemet var massive utkoblinger av kraftverk, hovedsakelig solkraftverk, som førte til en kritisk ubalanse i systemet og kollaps. Kraftverkene koblet ut for å beskytte seg mot for høye spenninger. For å forstå hendelsesforløpet, må man se på kontrollsystemene og driftsoperatørenes rolle. Det sentrale spørsmålet er hvilken informasjon de hadde, og hvilke tiltak som ble iverksatt for å håndtere kraftbalansen, altså å opprettholde riktig spenning og frekvens i hele systemet. Det må understrekes at driftsituasjonen var relativt lik dagene før blackouten, uten at det medførte problemer. Likevel førte tiltak fra operatørene, iverksatt som følge av svingninger i systemet, til en utilsiktet økning i spenningene, med de fatale konsekvensene som fulgte. Ekspertgruppen har også analysert andre mulige årsaker, som mangel på roterende energi eller treghet i systemet. De konkluderer med at selv betydelig høyere treghet ikke ville ha forhindret utfallet gitt hendelsesforløpet.\For å unngå at lignende hendelser skjer igjen, foreslår ekspertgruppen en rekke tekniske tiltak. Ingen av disse tiltakene innebærer å redusere andelen vind- og solkraft. Tvert imot, med riktig integrasjonsfilosofi og tekniske løsninger, kan kraftsystemet håndtere en høyere andel fornybar energi. For eksempel kan vind- og solkraft bidra med spenningsregulering på en mye mer effektiv og presis måte. Disse lærdommene er også relevante for Norge. Uhlen og Korpås understreker behovet for å utvikle bedre overvåkings- og kontrollsystemer, øke kompetansen for å forstå dynamikken i kraftsystemet, og automatisere de raskeste endringene i kraftbalansen. Operatørene må trenes i å forutse og håndtere kritiske situasjoner. I en verden som preges av økende usikkerhet, må vi intensivere innsatsen for å sikre at kraftsystemet er robust nok til å tåle uforutsette hendelser, både tekniske feil og ondsinnede handlinger som sabotasje og cyberangrep. Det er viktig å huske på at elektrisk strøm er en kritisk infrastruktur i det moderne samfunnet, og at en stabil og pålitelig kraftforsyning er essensielt for samfunnets funksjon





