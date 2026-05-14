Lørenskog kommune experiences IT security breach, facing challenges in system recovery and treatment of cases

Lørenskog kommune has discovered that hackers have infiltrated their IT systems, leading to a critical situation. The council is working intensively to secure their IT infrastructure and restore services. However, the breach has resulted in the unavailability of internal IT systems used by employees, causing inconvenience to the community. The council has informed relevant authorities and is facing delays in handling cases due to the security incident.

Lørenskog oppdaget i helgen at angripere var inne i kommunens IT-systemer. Nå jobbes det på spreng i kulissene. Det er heftig møteaktivitet på rådhuset i Lørenskog etter at det lørdag ble oppdaget at hackere hadde tatt seg inn i IT-systemene.

Lørenskog har informert politiet, Datatilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om hendelsen. Kommunen jobber med å få systemene opp igjen, men samtidig må ivareta integriteten til alle løsningene. Alle interne IT-systemer som kommunens ansatte jobber i, for eksempel på sykehjem, skoler, Nav og andre etater, er for tiden utilgjengelige. Kommunen har ikke funnet antydninger til at at personsensitive data er hentet ut.

Kripos er i gang med å innlede etterforskning, men har enda ikke vært på rådhuset. Lørenskog har allerede varslet at det vil bli forsinkelser i behandlingen av kommunens saker. En kommunens største barneskoler, Rasta, opplever store problemer med skoleplattformen Feide som følge av dataangrepet. Rektor Dorthe Rundtom sier elevene strever med pålogging.

Digi har vært i kontakt med driftsleverandør Sikt, som sier Feide mistet kontakt med Lørenskogs IT-plattform





