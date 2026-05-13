Lørenskog kommune hacket: Intense IT-activity at the council

Lørenskog municipality has discovered that hackers have infiltrated its IT systems. Intense IT activity is taking place at the council. The council has informed the police, Data Inspection and the National Security Authority (NSM) about the incident. The council has also informed the public that the incident is limited to Lørenskog municipality and that other municipalities are not affected.

Lørenskog oppdaget i helgen at angripere var inne i kommunens IT-systemer. Nå jobbes det på spreng i kulissene. Det er heftig møteaktivitet på rådhuset i Lørenskog etter at det lørdag ble oppdaget at hackere hadde tatt seg inn i IT-systemene.

Slik holder Sofie seg oppdatert på cybersikkerhet: – En stor fordel i studiene – Vi prøver å finne ut hvordan angriperne har infiltrert systemene våre og hvor lenge de har vært inne, sier kommunikasjonssjefen. Lørdag ble IT-avdelingen kontaktet av et av kommunens sykehjem. Et av fagsystemene var utilgjengelige via det trådløse nettet. Etter en gjennomgang i aktivitetsloggene ble det raskt konstatert at dette ikke bare var uskyldige nettproblemer.

Angriperne hadde kommet seg inn på flere av kommunens servere, røper avviksmeldingen til Datatilsynet som Digi har fått innsyn i. Det ble satt kriseberedskap, og fagsystem etter fagsystem ble stengt ned. Kommunen jobber nå intensivt med å sikre IT-infrastrukturen. – Det jobbes med å få systemene opp igjen, men samtidig må vi sikre oss at vi ivaretar integriteten til alle løsningene, sier Klokkervold til Digi.

Alle interne IT-systemer som kommunens ansatte jobber i, for eksempel på sykehjem, skoler, Nav og andre etater er for tiden utilgjengelige. Kommunikasjonssjef Kristin Klokkervold løper fra møte til møte: – Vi har vet hvem trusselaktøren er, men har blitt rådet til ikke å gå i dialog med dem, sier hun til Digi. Foto: Farid Dino Omer/Lørenskog kommuneLørenskog kommunens ansatte er nå over på manuelle rutiner. Kommunikasjonssjefen opplyser at alle skybaserte IT-løsninger driftes som normalt.

Men vi merker at de er noen dager inn, og det begynner å bli en krevende situasjon for dem også, sier Klokkervold. I systemene fant de en melding fra angriperne. – Vi vet hvem trusselaktøren er, men kan ikke gå inn hva som står i meldingen eller hvor angrepet kommer fra, sier Klokkervold. Klokkervold sier Lørenskog jobber med å ivareta de ansatte.

Det står igjen mye arbeid i ukene fremover, konstaterer hun. Nå organiseres det skiftordninger for å ta ned belastningen på de IT-ansatte. – Folka våre går «above and beyond» for å løse dette på best mulig måte. Dette er en ekstremt intensiv situasjon for dem, konstaterer kommunikasjonssjefen.

Lørenskog kommune har ikke funnet antydninger til at at personsensitive data er hentet ut. Kommunen har informert politiet, Datatilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om hendelsen. – Så langt vi vet er hendelsen begrenset til Lørenskog kommune og vi er ikke kjent med at andre kommuner er rammet, sier leder Gunnar Johansen i Helse og kommuneCERT til Digi. Johansen svarer ikke på hvorfor deres overvåkningsmiljø ikke oppdaget angrepet, eller hvem som står bak.

Kripos er i gang med å innlede etterforskning, men har enda ikke vært på rådhuset, opplyser Klokkervold. Gunnar Johansen er leder for Helse og kommuneCERT. Foto: Arash A. NejadLørenskog har allerede varslet at det vil bli forsinkelser i behandlingen av kommunens saker. Dette kan føre til at det tar lenger tid for innbyggere å få svar på henvendelser, sier kommunikasjonssjefen





