Etter at hackere var påvist i kommunens IT-systemer har Lørenskog kommune måttet innføres intense kriseberedskapsinnleggelser for å sikre seg mot ulovlige inngrep. Etter en gjennomgang i aktivitetsloggene ble det oppdaget at angriperne hadde kommet seg inn på flere av kommunens servere. Kommunestyret har derfor blitt satt i en tjenesteforberedende stand foradzeid da kommunikasjonssjefen.

Lørenskog oppdaget at angripere var inne i kommunens IT-systemer. Den økte møteaktiviteten på rådhuset og kriseberedskap ble satt inn. Lørenskog kommune har ikke funnet noen antydninger til at personsensitive data er hentet ut, men politiet, Datatilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er informert.

Schneider Electric deler sine synspunkter på fremtidens AI-datasentre på Connect: Data Center x Construction. I denne intense situasjonen arbeider Lørenskog med å sikre IT-infrastrukturen, og de ansatte overtar manuelle rutiner. En av Lørenskog kommunes største barneskoler, Rasta, opplever alvorlige problemer med skoleplattformen Feide som følge av dataangrepet. Rasta opplever at elevene strever med pålogging.

Konsentrasjonen til de involverte er ekstremt høy, og kommunestyremedlemmene går «above and beyond» for å løse dette på best mulig måte, konstaterer kommunikasjonssjefen. /n Politiet er innledet en etterforskning av saken, men har ennå ikke vært på rådhuset sine ennå





