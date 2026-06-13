Lørenskog‑ung: Strenge parkeringsregler gir urettmessige bøter

En 20‑ år gammel innbygger i Lørenskog har fått ti parkeringsbøter de siste seks månedene og mener reglene er for strenge og skiltingen dårlig. Kommunen forklarer at avgiftsparkering er viktig for sikkerhet og framkommelighet, men åpner for dialog om tydeligere skilt og mer nyansert håndheving.

Lars Philip Holter, en 20‑ år gammel innbygger i Lørenskog , har de siste seks månedene blitt tildelt ti parkeringsbøter både i Lørenskog og i nabobyen Lillestrøm.

Han mener at mange av botene er urimelige fordi de har blitt utdelt på steder hvor han ikke står i veien for andre trafikanter, og fordi skiltingen ofte er dårlig eller vanskelig å lese. I løpet av dette året har bøtene kost ham mer enn seks tusen kroner, noe han beskriver som en urimelig økonomisk belastning for en ung person som nettopp har begynt i arbeidslivet.





Holter forteller at han har fått bot for å stå to meter feilplassert, selv om han ikke var til hinder for noen kjøretøy. En annen gang fikk han en bot for å ha parkert utenfor en butikk på en søndag, da butikken var stengt og det var mange ledige parkeringsplasser. På en vinterdag i januar ble han også bøtelagt foran skolen der han jobber som vikar, fordi parkeringskortet hans lå i vinduet og var dekket av snø.

Han påpeker at dersom parkeringsvakta bare hadde ryddet bort snøen, ville kortet ha vært synlig, og boten ville ikke blitt utdelt. Holter mener at regelverket er altfor strengt, og at mange av reglene blir håndhevet uten rom for differensiering. Han ønsker at det i første omgang skal gis advarsler, spesielt til grupper som studenter, alenemødre eller andre med begrenset økonomisk handlingsrom.





Kommunen i Lørenskog forklarer at en del av parkeringsplassene er private, men at kommunen er ansvarlig for flere sentrale plasser, blant annet ved skoler og sykehjem. Knut Berg, leder for kultur‑, inkluderings‑ og samfunnsutvalget i Lørenskog, understreker at avgiftsparkering har flere formål: den skal bidra til trafikksikkerhet, sikre god framkommelighet og regulere etterspørselen på parkeringsplasser i tettbygde områder.

Berg innrømmer at noen av reglene kan oppleves som strenge og at skiltingen ikke alltid er tydelig, men påpeker at formålet er å forebygge ulovlig parkering som kan skape farlige situasjoner for både fotgjengere og bilister. Han åpner for en dialog med innbyggerne om hvordan regelverket kan bli mer forståelig, men understreker at parkeringsreguleringene er nødvendige for å opprettholde en balansert og sikker bytransport.

Det er derfor en pågående debatt i lokalsamfunnet om hvordan man best kan kombinere streng håndheving med fleksible løsninger som tar hensyn til innbyggernes ulike behov





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