Lærernormen: Et nødvendig gulv for likeverdig opplæring

Debattinnlegg som imøtegår Statsforvalter Bent Høies kritikk av lærernormen. Innsenderen argumenterer for at normen er et viktig virkemiddel for å sikre likeverdig opplæring for alle elever, og at den fungerer som et gulv, ikke et tak, for ressursene til skolene. Teksten fremhever enigheten blant kommuner, fagmiljøer og lærerorganisasjoner om viktigheten av en lærernorm på skolenivå.

Statsforvalter Bent Høies påstander om lærernorm en er ikke riktige. Innlegget er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter, kvalitetskontrollert av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Innsenderen påpeker at Høies rolle som statsforvalter er å ivareta innbyggernes rettigheter, og finner det derfor underlig at han angriper ressurssikringsbestemmelser som lærernormen. Det er også pussig at Høie feilinformerer om hvordan normen fungerer, ved å hevde at den er knyttet til hvert enkelt trinn på hver skole. Lærernormen er ment å sikre et likeverdig opplæringstilbud for alle elever, uavhengig av bosted og kommunens økonomi. Stortinget har et ansvar for denne likeverdigheten og har innført normen for å hindre at kommunens økonomi alene avgjør skoletilbudet. Dette er en rettighet statsforvaltere skal sørge for blir ivaretatt.

Videre argumenteres det for at lærernormen ikke hindrer kommuner i å sette inn ressurser der de trengs mest. Snarere hindrer den kommuner i å gi enkeltskoler færre lærere enn minstenormen tilsier. Normen er et gulv, ikke et tak. Mens Høie ønsker mer tillit til lokalpolitikerne, understrekes det at overlate et så viktig nasjonalt anliggende som elevenes rett til god opplæring, uten klare rammer, ikke kan overlates fullt og helt til kommunene. Det er viktig at normen er på skolenivå, slik at skolelederne, som har best lokal kunnskap om behovene, får forutsigbarhet i ressursene de har til rådighet. De ønsker ikke en intern kamp innenfor kommunen.

Innsenderen utfordrer Bent Høie til å peke på en skole som reelt sett kan klare seg med færre lærere enn minstenormen sikrer. Dersom slike skoler ikke finnes, gir det ingen mening å endre normen. Innlegget viser også til at et flertall av kommunene er uenige med Høie, og merkelig nok også med sin egen interesseorganisasjon, KS. De ønsker en minstenorm for lærertetthet på skolenivå.

Dette stemmer overens med at de fleste partier, unntatt Frp og Høyre, stilte til valg med et ønske om en slik norm. Fagmiljøet, alle lærerorganisasjonene og Skolelederforbundet er også samstemte i dette synet. Den makten Høie ønsker å gi til kommunene, ønsker de andre aktørene altså ikke. De forstår at skolekvalitet er et nasjonalt anliggende. En økonomisk bunnplanke med et minimum av lærere til hver skole er avgjørende for å sikre et likeverdig opplæringstilbud for alle elever i hele landet.





