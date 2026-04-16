Lærernormen må beholdes på skolenivå

Et debattinnlegg som argumenterer for at lærernormen bør beholdes på skolenivå, og kritiserer forslaget om å flytte normen til kommunenivå. Innlegget peker på feilaktige premisser i Høyres forslag og understreker viktigheten av nok lærere for en god skole.

Statsforvalter Bent Høie tar til orde for en endring av lærernorm en, i tråd med Høyre s nylige landsmøtevedtak om å flytte normen til kommunenivå. Et sentralt premiss i Høyre s forslag, slik det presenteres av Høie, er imidlertid feilaktig. Dagens lærernorm er ikke knyttet til hvert enkelt trinn på hver skole, men til hovedtrinn. Dette innebærer et maksimalt antall på 15 elever per lærer fra 1. til 4. trinn, og 20 elever per lærer fra 5. til 10. trinn, beregnet per skole.

Normen omfatter ordinær undervisning, ikke spesialundervisning. Videre foreslår ikke en majoritet i den aktuelle kommisjonen å endre normen til kommunenivå. Arbeiderpartiet har som mål å beholde minstenormen for lærertetthet i skolen, og regjeringen vil behandle anbefalingene fra kommisjonen grundig etter en høringsrunde. Vi tar til etterretning statsforvalterens synspunkter, men vektlegger samtidig tilbakemeldingene fra lærere, foreldre og andre engasjerte borgere. Det er gledelig at et enstemmig årsmøte i Rogaland Arbeiderparti, i likhet med flere andre fylkespartier, nylig tok til orde for å beholde lærernormen på skolenivå. Statsforvalteren har rett i at mange kommuner opplever et betydelig styringspress fra staten, noe Arbeiderpartiet tar på alvor gjennom nedsatte kommisjoner. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere kommuner rapporterer at statsforvalterens løpende vurderinger og beslutninger hemmer lokal utvikling og selvstyre. Kommunene bør tilbys større frihet og handlingsrom. Dette innebærer imidlertid ikke en automatisk innføring av Høyres politikk, som ofte innebærer redusert velferd og lavere skatter for de rikeste, til tross for eventuelle ønsker fra statsforvalteren i Rogaland. Diskusjonen må sentreres rundt de reelle utfordringene mange kommuner står overfor i å tilby tilfredsstillende tjenester. Regjeringen og Stortinget må styrke kommunenes evne til å løse disse oppgavene. Et overskudd av lærere er ikke en av disse utfordringene. Det er vanskelig å finne foreldre som mener det er for mange lærere i norsk skole i dag, eller lærere som opplever å ha en overflødig kollega. Tvert imot er det ofte slik at det er mangel på kompetente og tilgjengelige lærere som er en reell bekymring





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vi lærer barn å sykle, men ikke digital dømmekraftVi lærer barn om trafikkregler før de får sykle alene, å svømme før vi slipper dem ut på dypet og hvordan ovnen skal brukes før de får lage mat. I den digitale verden gjør vi det motsatte.

Norge bør stille seg positiv til Macrons forslag om kjernevåpenLes innlegget.

Barn må lære digital dømmekraft – ikke bare forby teknologienInnlegget argumenterer for at barn trenger opplæring i personvern, informasjonssikkerhet og digital kildekritikk, ikke bare begrensninger på skjermtid. Kompetansebygging for både barn, foreldre og fagpersoner er avgjørende i møte med dagens digitale virkelighet og kunstig intelligens.

Lærernormen: Et nødvendig gulv for likeverdig opplæringDebattinnlegg som imøtegår Statsforvalter Bent Høies kritikk av lærernormen. Innsenderen argumenterer for at normen er et viktig virkemiddel for å sikre likeverdig opplæring for alle elever, og at den fungerer som et gulv, ikke et tak, for ressursene til skolene. Teksten fremhever enigheten blant kommuner, fagmiljøer og lærerorganisasjoner om viktigheten av en lærernorm på skolenivå.

