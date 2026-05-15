Læringsplattformen Canvas hacket for andre gang på åtte måneder

Læringsplattformen Canvas er hacket for andre gang på åtte måneder, og Instructure , selskapet som driver Canvas , opplyste 1. mai at de hadde vært utsatt for et nytt cyberangrep.

Ifølge sikkerhetssjefen ble navn, epostadresser, studentnumre og private meldinger fra brukere hentet ut før situasjonen kom under kontroll. Plattformen brukes av mer enn 7000 universiteter, grunnskoler, videregående skoler og utdanningsmyndigheter verden over, med titalls millioner elever og studenter. Blant disse er en rekke norske læresteder, som Universitetet i Oslo, NTNU, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge. Seniorrådgiver i avdeling for utdanning ved NTNU, Ida Lauritzen, opplyser at de foreløpig ikke har fått bekreftet noe fra leverandøren.

– Vi har tatt kontakt med leverandøren for å avklare om vi er berørt og i så fall i hvilket omfang. Vi avventer også en bekreftelse på hva slags type data det eventuelt gjelder, sier Lauritzen til Digi. Lars Eirik Berg i Semaphore skriver til Digi at han selv har hentet listen over de påstått berørte institusjonene. Det er foreløpig ukjent hvem som står bak angrepet.

Det er også uvisst om angrepet har rammet norske læresteder. IT-tjenesteleverandøren Sikt, som har avtale om læringsplattform for universitets- og høyskolesektoren, opplyser til TechWatch at de følger hendelsen tett. – Vi vet så langt ikke om våre norske kunder er berørt, men forholder oss til at de kan være det, og er i dialog med både Instructure og våre sektorkunder om hendelsen, sier kommunikasjonssjef Åshild Berg-Tesdal





