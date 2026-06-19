Løsning på draktkrisen før VM-åpningen

Norge har nå dekket krisen med en ny leveranse og er klar for å levere drakter i tide for åpningseventet mot Irak.

I en tid der fotballfans over hele Norge har latt seg fange av en enkel drakt, har etterspørselen etter Norge s VM-drakter overrasket både leverandører og faneventyret bak modalen.

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