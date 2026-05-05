Lakseoppdrett forurenser fjordene som 17 millioner mennesker

Ny rapport viser at norsk lakseoppdrett slipper ut like mye nitrogen og næringsstoffer i fjordene som kloakken fra over 17 millioner mennesker.

Norsk lakseoppdrett forårsaker betydelige utslipp av nitrogen og andre næringsstoffer i norske fjorder, med en belastning som tilsvarer kloakken fra over 17 millioner mennesker, ifølge en fersk rapport.

Dette enorme utslippet av næringsstoffer reiser alvorlige spørsmål om bærekraften i den raskt voksende lakseindustrien og dens innvirkning på det sårbare fjordmiljøet. Norge, som verdens største lakseprodusent, har over 900 000 tonn fisk i merder langs kysten til enhver tid, ifølge Fiskeridirektoratet. Denne massive konsentrasjonen av fisk genererer store mengder avfall, som igjen fører til betydelige utslipp av nitrogen, fosfor og andre næringsstoffer. Rapporten viser at mengden fosfor som slippes ut fra lakseoppdrett tilsvarer kloakken fra hele 20 millioner mennesker.

Selv om bakterieinnholdet i oppdrettsavfallet ikke er identisk med menneskelig kloakk, kan den økte tilførselen av næringsstoffer ha alvorlige konsekvenser for fjordene. Spesielt øker risikoen for algeoppblomstringer, som kan skade marine økosystemer og redusere oksygennivåene, noe som igjen kan føre til fiskedød og andre negative effekter. Havforskningsinstituttet har analysert data fra Fiskeridirektoratet og Veterinærinstituttet for å kvantifisere disse utslippene. Funnene bekrefter at lakseoppdrett er en betydelig kilde til næringsstofforurensning i norske fjorder.

Utslippene fra lakseoppdrett er ikke den eneste kilden til næringsstofforurensning i havet og fjordene. Landbruket og kommunalt avløpsvann bidrar også, men lakseoppdrett er den desidert største punktkilden. Seniorrådgiver Tom N. Pedersen hos Statsforvalteren i Vestland påpeker at det er et tankekors at oppdrettsanlegg slipper ut så store mengder næringsstoffer uten å være underlagt strenge krav. Dette reiser spørsmål om hvorvidt dagens reguleringer er tilstrekkelige for å beskytte fjordmiljøet.

Havforskningsinstituttet publiserer årlig en rapport om risikoen knyttet til oppdrettsnæringen. I årets rapport konkluderes det med at utslippene av næringssalter utgjør en lav risiko. Imidlertid har det vært faglig uenighet internt i instituttet om denne konklusjonen. Forskningssjef Mari Myksvoll innrømmer at det er ulike synspunkter på hvor alvorlige utslippene faktisk er.

Denne uenigheten understreker kompleksiteten i å vurdere miljørisikoen knyttet til lakseoppdrett og behovet for ytterligere forskning. Debatten om lakseoppdrettens miljøpåvirkning er intens, og det er et sterkt press for å finne mer bærekraftige løsninger. Industrien selv hevder at den jobber kontinuerlig med å redusere sitt miljøavtrykk. Administrerende direktør Leif Hoaas i Mowi, en av verdens største lakseprodusenter, fremhever at havbruk er en arealeffektiv form for matproduksjon med lavt energiforbruk, lavt ferskvannsforbruk og lavt klimaavtrykk sammenlignet med annen matproduksjon.

Han understreker at all matproduksjon har en miljøpåvirkning, og at målet er å minimere denne. Likevel er det mange som stiller spørsmål ved om disse argumentene er tilstrekkelige til å veie opp for de negative konsekvensene av utslippene. Kritikere peker på at selv om havbruk kan være effektivt i forhold til arealbruk, kan de store utslippene av næringsstoffer føre til alvorlige miljøproblemer som kan undergrave hele økosystemet.

Det er derfor et press for å utvikle og implementere mer effektive renseteknologier og strengere reguleringer for å sikre at lakseoppdretten kan drives på en bærekraftig måte i fremtiden. Fremtidige løsninger kan inkludere lukkede merder, mer effektiv fôring og utvikling av nye fôrtyper som reduserer utslippene av næringsstoffer





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lakseoppdrett Forurensning Fjord Nitrogen Næringsstoffer Algeoppblomstring Havforskningsinstituttet Fiskeridirektoratet Miljøpåvirkning Bærekraftighet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SV vil ​straffe teknologiselskaper som tillater voldelige kulter​SV vil straffe teknologiselskaper som tillater voldelige kulter som 764-nettverket å operere på plattformene deres. Nå har de fremmet forslag for Stortinget.

Read more »

SV vil ​straffe teknologiselskaper som tillater voldelige kulter​SV vil straffe teknologiselskaper som tillater voldelige kulter som 764-nettverket å operere på plattformene deres. Nå har de fremmet forslag for Stortinget.

Read more »

Frp-rådgiver omtalte pakistanere som «minusvarianter» – saken behandles som personalsakRådgiver Hårek Hansen i Fremskrittspartiet har kommet med rasistiske uttalelser om pakistanere, noe som har ført til sterke reaksjoner og en personalsak i partiet. Partileder Siv Jensen Listhaug har tatt avstand fra uttalelsene og understreket nulltoleranse for rasisme.

Read more »

Fra spanske skandaler til norsk tragedie: Kongehus og overgrep i medias søkelysEn gjennomgang av skandaler som har rammet europeiske kongehus, med fokus på Nóos-saken i Spania, og den sjokkerende voldtektssaken i Stavanger som ryster Norge.

Read more »

Røper premieredato for nye «Nepobaby»Første sesong ble sett av 1,1 millioner seere.

Read more »

Som om 17 millioner mennesker gjør fra seg rett i havetNye tall om utslippene fra norsk fiskeoppdrett.

Read more »