Laksesesongen 2023 er i gang - fiskere i skytevekt ved Målselva

Mange ivrige laksefiskere stilte tidligOpp for å starte sesongen i Målselva. Et samboerpar tilbrakte natten i hengekøyer og fikk umiddelbart fisk: både laks og gjedde.

I dag startet den årlige lakse sesongen i Målselva , og ivrige fiskere var tidlig ute for å prøve lykken. Samboerparet Tony Rubbås Jacobsen og Maren Ursin Ingebrigtsen tilbrakte natten i hengekøyer ved elvebredden på Holmen for å være klar ved start klokka 06:00.

De hadde allerede fått fiskefri den første dagen i kortsonen nedenfor Målselvfossen. Tony rapporterte at forholdene var perfekte med en elvetemperatur på 9,5 grader, og kort tid etter start kunne han dra inn en laks på 5,8 kilo. Maren fikk også bite, men det var en gjedde som hang på kroken. Begge beskriver elva som nydelig og er positive til sesongen.

Redaksjonen oppfordrer andre fiskere som har fått laks til å dele bilder via tips@nyetroms.no eller sosiale medier





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Laksefiske Målselva Sesongstart Fisk Troms

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vil sette grense for folketallet: Søndag stemmer sveitserneHvor mange mennesker er det plass til i Sveits?

Read more »

Jubler over kreftfunn: – Mange vil bli svært lettetGladnyhet for kreftsyke nordmenn.

Read more »

En natt med mange politioppdrag i TrøndelagPolitiet i Trøndelag hadde en travel natt med flere oppdrag knyttet til fyll, ordensforstyrrelser og vold. En mann ble kjørt til legevakt for blodprøve, flere unge ble bortvist, og en beruset person havnet på feil adresse.

Read more »

Fattigdom og vold truer palestinske jenter på GazastripenMange palestinere på Gazastripen har mistet alt de eide på grunn av krigen. Fattigdommen har ført til at flere unge jenter blir giftet bort, og mange av dem blir utsatt for vold. De som bor i flyktningleirene lever i dårlige hygieniske forhold, og det er vanskelig å få tak i nok næringsrik mat og rent vann.

Read more »