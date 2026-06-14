Landslaget og Db-kofferter: En langshot med en ære

Tirsdag forrige uke var 'alles' øyne rettet mot landslaget og deres Amerika-reise. På Gardermoen ventet privatflyet. Ingenting var overlatt til tilfeldighetene. Box-fresh sneakers. Neongrønne kofferter fra Nike. Og Erling Braut Haalands veske til 400.000 kroner, hvilende på en nylansert aluminiumskoffert fra norske Db. – Det var en long shot. Vi kunne ikke tro det da landslaget takket ja til å ha med et norsk merke på reisen, sier Db-sjef Richard Collier til E24. – Det er jo en ære! Dette hadde de ikke sett for seg, de to gutta i lue som traff hverandre da de var i Hoddevika og egentlig bare skulle lage noen kule bager.

Tirsdag forrige uke var 'alles' øyne rettet mot landslaget og deres Amerika-reise. På Gardermoen ventet privatflyet. Ingenting var overlatt til tilfeldighetene. Box-fresh sneakers.

Neongrønne kofferter fra Nike. Og Erling Braut Haalands veske til 400.000 kroner, hvilende på en nylansert aluminiumskoffert fra norske Db. – Det var en long shot. Vi kunne ikke tro det da landslaget takket ja til å ha med et norsk merke på reisen, sier Db-sjef Richard Collier til E24.

– Det er jo en ære! Dette hadde de ikke sett for seg, de to gutta i lue som traff hverandre da de var i Hoddevika og egentlig bare skulle lage noen kule bager





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