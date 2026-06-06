Landslaget tilpasset seg gressbanen i Greensboro før Marokko-test

Norsk fotballandslag og trener Ståle Solbakken tilpasset seg de uventede forholdene på gressbanen i VM-basen i Greensboro etter at den ble funnet litt flat. Banen ble testet og justert før siste trening mot Marokko.

Den norske fotballandslaget ankom VM-basen i Greensboro og ble møtt av uventede forhold på gressbanen. Landslagstrinneren Ståle Solbakken og spillerne lurte på kvaliteten på gressmatta, noe som førte tilDiskusjoner med banemester Matt Kirkman .

Før den siste treningen før avreisen til generalprøven mot Marokko, ble det utført nye tester av banen. Bilder fra TV 2 viser Kirkman i arbeid rett før spillere som Erling Braut Haaland og andre ankom banen. Solbakken gikk bort til Kirkman og ga ham et klapp på skulderen i et tegn på anerkjennelse for tilpassingen. Assistenttrener Kent Bergersen uttalte seg om banens tilstand i sendingen Camp Norge.

Han sa at banen ikke var dårlig, men at mange hadde ønsket seg mer gress. Han la til at banen følte seg ganske flat, og at den fungerte bra når den var våt, men at den kunne bli litt bløt når den tørket. Stopperkjempe Brede Hangeland kommet med at banen var annerledes enn det de var vant til, med tettere gress som minnet om kunstgress.

Etter at Solbakken hadde samtalet med Kirkman, ble han spurt av NRK-ekspert Kristoffer Løkberg om hva han hadde sagt til banemesteren. Solbakken svarte at han var gressspesialist og at banen opprinnelig manglet noen millimeter på første dag, men at det nå var én til to millimeter over, noe som gjorde den perfekt. Banen i Greensboro er dekket av bermudagress, en gresstype tilpasset varme klima som finnes i Sørstatene.

Denne gresstypen er vanlig i regionen og har gode egenskaper for å tåle høyere temperaturer, noe som kan være en fordel under VM i et eventuelt varmt væra





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norsk Fotball VM Ståle Solbakken Gressbane Greensboro Marokko Matt Kirkman Bermudagress

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Haaland og Norge møter stekende sol og stor entusiasme i GreensboroErling Braut Haaland og det norske herrelandslaget er i gang med VM-forberedelsene i Greensboro, USA. Den intense varmen preger treningene, men mottakelsen fra byen er overveldende. Økonomisk ventes campen å generere 50 millioner kroner til regionen, samtidig som Haalands stjernestatus gir global oppmerksomhet.

Read more »

Landslaget trener i hete GreensboroDet norske fotballandslaget gjennomførte sin første trening i USA under varme forhold med solen på sin høyeste. Spillerne måtte håndtere temperaturene, og trenerne la vekt på væskebalansen. Journalister observerte hele treningen.

Read more »

TV 2-profil utsatt for knivtrussel i GreensboroTV 2-expertene Jesper Mathisen og Marius Skjelbæk ble møtt av en mann med kniv da de jobbet med et innslag i Greensboro. Personen mente TV-teamet filmet ham og tok avstand. En tredjeperson forhindret det verste, og TV 2 har tatt kontakt med HR. Parallelt er fokus nå rettet mot Norges VM-kamp mot Marokko.

Read more »

TV 2-profilene truet av knivmann i GreensboroTo TV 2-journalister, Jesper Mathisen og Marius Skjelbæk, ble møtt av en mann med kniv da de filmet i en park i Greensboro, USA.电视台-teamet var i byen for å dekke Norges VM-camp. Incidenten endte uten skader etter at en tredjepart grep inn.

Read more »