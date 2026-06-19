Landslagslegen om Haaland og Ødegaard: Vi snakker ikke med klubbenes leger

Norges landslagslege Ola Sand forteller hvordan de håndterer helseopplysninger fra stjernespillere som Erling Haaland og Martin Ødegaard, og hvorfor klubbenes leger ofte er mer restriktive enn selv spillerne.

landslagslegen Ola Sand (70) er spesialist i allmennmedisin og har i 33 år vært involvert som idrettslege, inkludert som lege for Norges håndballjentene da de dominerte med OL- og VM-gull.

Nå leder han et norsk helseteam på fire fysioterapeuter og en massør, og har ansvar for fotballlandslagets største stjerner under VM. I et intervju med VG åpner han om hvordan opplysninger om skader og behandling håndteres, spesielt med tanke på klubbenes ønske om kontroll. Sand poengterer at han som lege behandler alle spillere likt, uavhengig av markedsverdi.

Jeg tenker aldri på at han er verdt milliarder kontra en spiller som er mye mindre verdt, sier han om Erling Haaland, som Cies anslår til over tre milliarder kroner i salgsverdi. Mens Sand er åpen omåtet som er i teamet, inkludert at Manchester Citys fysioterapeut Mario Pafundi er en del av det norske helseteamet, er klubbenes leger ofte mer restriktive. City er også veldig strenge. De vil helst ikke si hvilken kroppsdel spilleren er skadet i, smiler Sand.

Kontakten med klubbenes medisinske stab er begrenset. Sand forklarer at han ofte får informasjon direkte fra spillerne selv, og at dialogen med dem er avgjørende. Vi har tett dialog med spillerne. Ofte trenger vi ikke så mye kontakt med klubbene.

Men hvis spiller blir skadet hos oss så tar vi kontakt for å fortelle hva det handler om. Han legger til at det er mindre behov å snakke med lege eller fysio i Arsenal, fordi jeg kan snakke med Martin (Ødegaard). Dette kommer etter at Arsenal har ønsket full kontroll på kommunikasjonen rundt Ødegaards skulder- og kneskader denne sesongen. Sand understreker at all kommu nikasjon med media alltid skjer med spillerens samtykke.

Vi sier ingen ting uten å ha snakket med spilleren. Han nevner at han en gang for et par år siden informerte om Ødegaards ankelskader, noe som ble plukket opp av internasjonale medier, og at han fikk en liten smekk over fingrene for det. Derfor har han holdt seg til en mer forsiktig linje siden.

Til tross for klubbenes restriksjoner, har Sand delt en episode der Han selv tok ansvar for Haalands helse under et EM-kvalikspill mot Moldova der Haaland fikk en bussdør i ansiktet. Jeg tenkte ikke på å hente inn en plastisk kirurg så han skulle bli ekstra pen. Jeg sydde såret og ringte en tannlege-venn. Det var bare noen skall som var slått av. Erling var fornøyd etterpå.

Han sier at spilleren selv ofte er profesjonelle nok til å si når de ikke kan spille, og at lagets beste alltid veier tyngre enn individuell kamplyst. Spørsmålet om Haalands spesielle ernæring - inkludert rå lever og hjerte fra storfe, samt bruk av oksygenmaske - er også noe Sand ikke planlegger for. Vi har ikke med noe spesielt til ham...

Vi har ikke svart på det, sier han, og peker på at spillerne eventuelle for eksempel må snakke med kokker om det. I stedet legger han vekt på at Pafundi fra City tilbyr "veldig god behandling" på benken, noe flere spillere også benytter seg av når de er i England. Med en erfaring som spenner fra varme, væskeinntak og ernæring i USA til håndballjentersampionskap, lover Sand at spillerens helse alltid står i sentrum.

Du må prate med spillerne og ha respekt og tillit. Det er helt avgjørende. Aldri presse noen, men være klar på når de ikke kan spille, sier landslagslegen som nå forbereder seg til en VM-der helsetilstanden til stjernene i størst mulig grad settes i system av hans team, innenfor klubbenes rammer





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