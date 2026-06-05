Landslagssjef Solbakken om laget: - Ingen jordskjelv i forhold til tidligere

Den norske fotballandslaget har fått en rolig oppstilling før VM-start. Landslagssjef Ståle Solbakken understreker at det ikke vil skje.noen store overraskelser i forhold til tidligere optakts, og at spillere som Andreas Schjelderup og Antonio Nusa har konkurrert om plasser. Blant andre Fredrik Bjørkan og Jørgen Strand Larsen kommenterer sin rolle i troppen, mens Solbakken avviser frykt for brakkesyke i trykk og press rundt lagoppstillingen.

Bjørn LangsemGREENSBORO (USA): Norges lagoppstilling er ofte et hett tema før landskamper, men inn mot VM er debatten helt borte. Bortimot samtlige eksperter og journalister er enige om at dette blir Norges startoppstilling i åpningskampen:Andreas Schjelderup har hatt sitt store gjennombrudd i vår, og kunne vært nærme en plass, men Antonio Nusas prestasjoner med flagget på brystet holder ham trolig ute enn så lenge.

KONKURRENTER OG VENNER: Antonio Nusa er gode kompiser og konkurrenter om venstrekantplassen. Her fra treningsfeltet i Greensboro torsdag. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet- Er det egentlig noen konkurranse om plassene på laget? Han svarer at de kommende treningskampene spiller inn, og at de vil tilpasse seg motstandere som Irak og Senegal, men: BLE FOR HETT: Den høye temperaturen skapte problemer for NRKs fotballekspert under en landslagstrening i USA 4. juni.

- Det kommer ikke til å skje et jordskjelv i forhold til hva dere har sett før, i kvalifiseringen og Nations League de siste åra, forteller landslagssjefen. Til Dagbladet har flere spillere avvist faren for brakkesyke. NTBs reporter spør om den gode stemningen kan ha noe med at hierarkiet er såpass satt. I forrige uke sa blant annet Jørgen Strand Larsen at det ikke skal være noen konkurransesituasjon mellom ham og Erling Braut Haaland.

At han selv må avfinne seg med en innbytterrolle eller en sjelden sjanse når Norge spiller med to spisser. BANKERS: Jørgen Strand Larsen og Erling Braut Haaland skjorteløse etter første landslagstrening i USA. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet - Det er aldri konstant. Spillerne skal føle at hvis de gjør det bra, særlig over tid, så skal de ha en sjanse.

Det prøver vi å få til, men dette er toppidrett, jeg er helt skruppelløs. Jeg synes ikke synd på noen, men samtidig skal man føle med og i noen situasjoner forklare vedkommende, erkjenner han. Landslagssjefen sier videre at han ikke vil bruke mye tid på å forklare benkede spillere hvorfor de ikke er i oppstillingen under VM.

Fredrik Bjørkan har vært fast inventar i Norge-troppen i flere år, men Glimt-backen har havnet bak David Møller Wolfe når Solbakken har tatt ut laget de siste åra. - Man blir selvfølgelig skuffet når man ikke får spille, men jeg er her for å gjøre mitt beste. Jeg prøver å endre så lite som mulig fra klubbhverdagen selv om resultatet blir annerledes. Den eneste muligheten til å spille seg inn er å levere på trening, svarer Bjørkan.

UTFORDRER: FredrikBjørkan i front. Bakerst går backkonkurrent Dabid Møller Wollfe flankert av Ørjan Nyland og Sander Berge i baskethallen hvor de norske pressemøtene skjer. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetMandag neste uke topper Ståle Solbakken laget mot Marokko, mens dagen etter spiller de som ikke startet mot Skottland bak lukkede dører i Charlotte





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