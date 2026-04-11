Lang natt i lønnsoppgjøret: Pølser, sushi og kamp om sykelønn

Riksmekleren mekler i lønnsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Stor avstand mellom partene og kamp om forskuttering av sykelønn preger forhandlingene som kan ende med streik.

Riksmekleren mekler i lønnsoppgjør et mellom Fellesforbundet og Norsk Industri . Forhandlingene er inne i en avgjørende fase, med stor avstand mellom partene og en frist som går ut ved midnatt. Pølser og sushi er på menyen, mens partene jobber for å komme til enighet om blant annet forskuttering av sykelønn . Riksmedler Ruland forventer en lang natt og sier at det er mange uløste spørsmål som må avklares før en avtale er på plass.

Fellesforbundet krever at forskuttering av sykelønn skal tariffestes, mens Norsk Industri er skeptiske. Partene er villige til å streike for å få gjennomslag for kravet om forskuttering av sykelønn, som i dag ikke er tariffestet i privat sektor. Kravet om forskuttering handler om at bedriftene forskutterer sykelønnen mens NAV behandler søknaden. Det er et spørsmål om hvordan man kan sikre at behandlingen av sykelønnsøknader går raskere. Fellesforbundet mener at dagens behandlingstid er for lang, og ønsker en mer effektiv prosess. Norsk Industri er bekymret for praktiske utfordringer for små og mellomstore bedrifter. De har foreslått et brev til regjeringen som en mulig løsning. Forslaget går ut på at partene blir enige om å sende et brev til regjeringen og be dem ta initiativ overfor NAV for å sikre raskere behandlingstider. Fellesforbundet er imot å gå den veien. De mener at forskuttering må tariffestes for å sikre en permanent løsning. Et mulig kompromiss kan være en tretrinnsrakett, der arbeidsgiver i en første fase bare skal forskuttere i tre måneder. Utfallet av forhandlingene blir sett på som en test for begge parter. Fellesforbundet og Norsk Industri har en stor oppgave foran seg. Det er usikkert om de klarer å bli enige innen fristen. Riksmedleren står klare til å forhandle på overtid dersom det er håp om enighet. Utfallet av forhandlingene vil ha stor betydning for lønnsutviklingen i privat sektor. Resultatet vil også påvirke andre lønnsoppgjør i stat og kommune. Forhandlingene følges nøye av arbeidslivets parter og offentligheten. Mye står på spill i disse timene. Riksmedleren og partene har en vanskelig oppgave foran seg. De må finne en løsning som begge parter kan akseptere. Det er mange spørsmål som må avklares før en avtale er på plass. Fellesforbundet og Norsk Industri må vise vilje til å inngå kompromisser for å komme i mål. Det er viktig å finne en løsning som er rettferdig og bærekraftig for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Uansett utfall av forhandlingene vil det sette sitt preg på arbeidslivet fremover





