Lang natt i vente for Fellesforbundet og Norsk Industri: Megling om lønnsoppgjør fortsetter

Riksmegleren forventer en lang natt med forhandlinger mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Hovedproblemet er uenighet om forskuttering av sykelønn. Pølser og sushi skal holde forhandlerne i gang.

Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Pølser og sushi står på menyen hos riksmegleren i kveld når Fellesforbundet og Norsk Industri skal forsøke å bli enige om lønnsoppgjør et. Partene er langt fra hverandre, og riksmegler Mats W. Ruland forventer en lang natt med forhandlinger. Klokken 21 var det fortsatt mange uløste spørsmål. Megling sfristen går ut ved midnatt, men det er mulig å forhandle på overtid hvis det er håp om enighet.

En sentral uenighet gjelder kravet fra Fellesforbundet om å tariffeste forskuttering av sykelønn, det vil si at bedriftene skal betale sykelønn mens NAV behandler søknaden. Norsk Industri er skeptisk til dette, spesielt for små og mellomstore bedrifter. Et mulig kompromiss kan være å innføre en tretrinnsrakett der arbeidsgiver forskutterer sykelønn i en begrenset periode. Resultatet av forhandlingene vil være en viktig test for både Fellesforbundets leder Christian Justnes og Norsk Industrileder Harald Solberg. De må finne en løsning innen fristen går ut, ellers kan det bli streik. Forhandlingene er i en kritisk fase, og begge parter er fast bestemt på å oppnå enighet, men avstanden mellom dem er betydelig. Riksrekmegler Ruland rapporterer at det er mange uløste spørsmål som må avklares før en avtale kan oppnås. Det er viktig å merke seg at Fellesforbundet krever at forskuttering av sykelønn skal tariffestes. Dette kravet har skapt en betydelig konflikt mellom partene. På den andre siden er Norsk Industri motstander av å tariffeste forskuttering, da de frykter konsekvensene for små og mellomstore bedrifter. Det er spekulasjoner om hvorvidt Fellesforbundet vil ty til streik for å få gjennomslag for kravet sitt. En mulig løsning kan være et kompromiss, som innebærer en trinnvis innføring av forskuttering. Men det er usikkert om partene vil kunne bli enige om en slik løsning. Forhandlingsmiljøet i meglingslokalet er preget av en spesiell atmosfære. Fellesforbundet har skaffet en pølsekoker for å støtte forhandlingene, mens Norsk Industri tilbyr sushi til sin delegasjon. Mens klokken tikker mot midnatt og meglingsfristen nærmer seg, forblir spørsmålet om partene vil kunne komme til enighet eller om det ender med en konflikt. Uansett utfall vil forhandlingene i kveld være avgjørende for lønnsutviklingen i privat sektor, og resultatet vil påvirke oppgjørene i staten og kommunene senere i vår. Det er også viktig å huske at frontfagsmodellen er sentral i lønnsoppgjøret, og den avtalen som inngås mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, vil danne grunnlaget for andre oppgjør. Dette gjør forhandlingene enda mer betydningsfulle og setter press på begge parter for å komme til enighet





