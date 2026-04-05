Lang ventetid på Hemsedalsfjellet - flere fjelloverganger stengt

Bilister på Hemsedalsfjellet kan forvente lange ventetider. Flere fjelloverganger er stengt på grunn av uvær. En bilist i Lyngdal løste en trafikal hindring.

Bilister som planlegger å krysse Hemsedalsfjellet søndag ettermiddag og kveld må forberede seg på betydelig ventetid. Vegtrafikksentralen melder at de som befinner seg bakerst i køen kan måtte forvente en ventetid på mellom syv og åtte timer. Trafikkoperatør Tor Evensen uttalte til NRK at brøytemannskapet på stedet tidligere hadde antydet en slik ventetid for de som står bakerst i køen.

Situasjonen på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er preget av kolonnekjøring, samtidig som flere andre fjelloverganger er stengt på grunn av uvær og vanskelige kjøreforhold. Bergensavisen (BA) rapporterer søndag ettermiddag at E16 Filefjell er åpen for alle kjøretøy, noe som gir et alternativ for de som ønsker å unngå lange ventetider. E134 Haukelifjell og rv. 13 Vikafjellet er imidlertid stengt, og det samme gjelder fv. 50 Hol-Aurland. På rv. 7 Hardangervidda er det stengt for personbiler, men det er kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn. Trafikkoperatør Leif Helge Fjellro anbefaler sterkt å benytte Filefjell, som er åpen for fri ferdsel. Han utelukker heller ikke at Hardangervidda kan forbli stengt for personbiler i løpet av dagen. Bildet viser E134 Haukelifjell i retning vest klokken 19:08. Statens Vegvesen. Det er viktig å understreke at værforholdene i fjellet kan endre seg raskt, og bilister oppfordres til å følge nøye med på trafikkmeldinger for å holde seg oppdatert på den siste utviklingen. Det er mye vind og nedbør som skaper svært krevende forhold for trafikantene. Bilister som velger å bli stående i kø, oppfordres til å sørge for tilstrekkelig strøm eller drivstoff, samt å ha med seg varme klær og mat i bilen. \I andre nyheter fra Lyngdal, rapporterer Lyngdals Avis om en uventet hendelse i sentrum. Klokken 15:13 observerte fotograf Erik Einbeck at en container full av glass hadde veltet ut i kjørebanen i Alleen, noe som delvis sperret veien. En fører av en Opel Astra, som kom forbi, reagerte raskt og effektivt. Uten å nøle, plasserte han fronten av bilen mot containeren og skjøv den ut av veibanen, slik at veien igjen ble farbar. Hele hendelsen var over i løpet av sekunder. Brannvesenet ankom kort tid etter, og fullførte arbeidet som Astra-føreren allerede hadde igangsatt. Dette er et eksempel på rask og effektiv handling fra en forbipasserende som bidro til å løse en potensiell trafikksituasjon. Hendelsen viser også viktigheten av å være forberedt på uventede situasjoner i trafikken. Trafikantene på Hemsedalsfjellet og andre fjelloverganger må være spesielt oppmerksomme på de skiftende værforholdene og ta nødvendige forholdsregler. Det er viktig å huske på at værforholdene i fjellet kan være svært utfordrende, og at sikkerheten alltid skal komme først. Bilister må være forberedt på lange ventetider, og sørge for at de har tilstrekkelig med ressurser for å takle dette. \Sammenfatningsvis er det en dag preget av utfordringer for bilister, spesielt de som skal over fjelloverganger. De som planlegger å kjøre over Hemsedalsfjellet bør være forberedt på lange ventetider på grunn av uvær og vanskelige kjøreforhold. Andre fjelloverganger er stengt, og det anbefales sterkt å bruke E16 Filefjell som et alternativ. Det er avgjørende å holde seg oppdatert på trafikkmeldinger og være forberedt på endrede forhold. Parallelt med disse utfordringene, vises det også gode eksempler på rask respons og handlekraft fra enkeltpersoner, som i Lyngdal, der en bilfører bidro til å løse en trafikal hindring. Disse to historiene fremhever viktigheten av å være forberedt på både uforutsette hendelser og vanskelige værforhold når man ferdes på veiene, og understreker behovet for å holde seg informert og ta forholdsregler for å sikre en trygg reise





