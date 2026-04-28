Lange køer og frustrasjon i sikkerhetskontrollen på Stavanger lufthavn

Reisende opplevde lange ventetider i sikkerhetskontrollen på Stavanger lufthavn i helgen, med køer på opp til en time. Lufthavndirektør Anette Sigmundstad forklarer at årsakene er sammensatte, inkludert økt behov for bemanning og opplæring, samt flykanselleringer. Hun oppfordrer til forståelse og forberedelse, mens lufthavnen jobber med tiltak for å forbedre situasjonen.

I helgen opplevde reisende på Stavanger lufthavn lange ventetider i sikkerhetskontrollen, med køer som strekte seg opp til en time på de mest kritiske tidspunktene.

Mange passasjerer reagerte med frustrasjon og sinne over forsinkelsene, noe som lufthavndirektør Anette Sigmundstad understreker ikke løser situasjonen. Hun forklarer at årsakene til køene er sammensatte, blant annet på grunn av økt behov for bemanning og opplæring av nye ansatte, samt at flere flykanselleringer har ført til at mange passasjerer samles på samme tid. Sigmundstad oppfordrer reisende til å være forberedte og vise forståelse, da det ikke hjelper å bli sint på de som jobber i sikkerhetskontrollen.

De ansatte gjør sitt beste for å håndtere situasjonen, men opplæring tar tid, noe som kan forlenge ventetiden. For å forbedre situasjonen jobber lufthavnen med flere tiltak, inkludert økt bemanning og forenkling av prosessen før sikkerhetskontrollen. En av utfordringene er at mange nå reiser med håndbagasje fylt med elektronikk og flytende artikler, noe som krever mer tid å kontrollere. Sigmundstad oppfordrer derfor reisende til å ta ut slike ting fra bagasjen før de kommer til sikkerhetskontrollen.

Med nærmer seg sommertrafikken, som starter allerede i mai med flere røde dager og langhelger, forventes det at antallet reisende vil øke betydelig. Dette vil ytterligere utfordre kapasiteten i sikkerhetskontrollen, og Sigmundstad anbefaler derfor at passasjerer beregner god tid. Hun understreker at selv om sikkerhetskontrollen på Sola tradisjonelt har fungert godt, kan det i perioder med høy trafikk oppstå lengre ventetider.

Lufthavnen jobber aktivt for å unngå køer på opp mot en time, men Sigmundstad oppfordrer likevel til at passasjerer tar hensyn til at det kan oppstå forsinkelser. Aftenbladet har også kontaktet Avarn Security, vekterselskapet som bemanner sikkerhetskontrollen, men administrerende direktør Kjell Frode Vik henviser til Avinor for spørsmål om køsituasjonen





StvAftenblad / 🏆 30. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stavanger Lufthavn Sikkerhetskontroll Ventetid Bemanning Reisende

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »