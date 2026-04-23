Langrennsstjerner vurderer landslagsnei – søker fritak etter manglende sportslig opplegg

Karoline Grøtting og Karoline Simpson-Larsen vurderer å takke nei til landslagstilbudet fra Norges Skiforbund på grunn av manglende sportslig opplegg. De har søkt om å stå utenfor landslaget for å fortsette i Team Anlegg Øst.

Dramaet rundt neste års landslag i langrenn er i full sving, og situasjonen har nå eskalert. Flere profilerte løpere, deriblant Karoline Grøtting og Karoline Simpson-Larsen , vurderer å takke nei til landslagstilbudet fra Norges Skiforbund (NSF).

Årsaken er mangelen på et tydelig sportslig opplegg og en konkret plan for landslaget, noe som har skapt stor misnøye blant utøverne. I stedet for å akseptere tilbudet, har de to løperne søkt om å stå utenfor landslaget for å fortsette sin satsing i privatlaget Team Anlegg Øst, hvor de har opplevd betydelig sportslig fremgang og suksess i sesongen 2025/2026.

Denne beslutningen er et resultat av et strengt regelverk i NSF, som sier at løpere som avslår et landslagstilbud, i utgangspunktet ikke kan representere Norge i konkurranser den sesongen. Imidlertid finnes det unntak, og Grøtting og Simpson-Larsen håper å få innvilget fritak. NSFs fellesreglement er tydelig på at løpere som takker nei til landslagstilbud ikke skal tas ut til konkurranser, med mindre det foreligger særlige omstendigheter. Dette har imidlertid blitt tolket og praktisert fleksibelt tidligere.

Eksempler på dette er Johannes Høsflot Klæbo i 2023 og Astrid Øyre Slind, som har takket nei til landslaget flere år på rad etter sin gjennombruddssesong i 2022/2023. Utøverne som ønsker å stå utenfor landslaget, har fått beskjed om å levere en formell søknad til ski-ledelsen om fritak. Grøtting og Simpson-Larsen har fulgt denne prosedyren, og begrunner sitt valg med ønsket om å fortsette i Team Anlegg Øst, hvor de får tett oppfølging av trener Emil Hosøy.

Hosøy er også kjent for å ha stått bak Einar Hedegarts imponerende suksess i skiskytterløypene forrige sesong. NSF har satt en frist for innlevering av søknader til fredag, og utøverne vil motta svar samme dag. Det er stor spenning knyttet til utfallet av disse søknadene, da en eventuell avslag kan bety at løperne ikke får representere Norge i kommende konkurranser. Situasjonen illustrerer en konflikt mellom NSF og utøvere om kontrollen over langrennsatsingen.

Utøverne ønsker større innflytelse over sin egen utvikling og prestasjon, og ser på Team Anlegg Øst som et miljø som kan gi dem nettopp det. NSF på sin side ønsker å sentralisere satsingen og ha full kontroll over landslaget. Denne konflikten har vært ulmende en stund, og den nåværende situasjonen er et resultat av langvarige spenninger. Det er viktig å merke seg at NSF tidligere ikke har nektet utøvere som har sagt nei til landslagsplass å starte i konkurranser.

Petter Northug, Johannes Høsflot Klæbo og Astrid Øyre Slind er alle eksempler på løpere som har stått utenfor landslaget uten å bli hindret i å konkurrere for Norge. Det gjenstår å se om NSF vil fortsette denne praksisen, eller om de vil håndheve reglementet strengere denne gangen. Utfallet vil ha stor betydning for fremtiden til langrennsporten i Norge, og for forholdet mellom forbundet og utøverne





