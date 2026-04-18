Langrennsstjernes nye planer og kontroverser rundt FBI-sjef

Ebba Andersson varsler comeback til sprint og satsing på ultraløp, mens FBI-sjef Kash Patel anklages for upassende oppførsel og ustabilitet.

Langrennsstjernen Ebba Andersson , som nylig sikret seg en pris i konkurranse med sine landsmenn Linn Svahn og det svenske herrelandslaget i langrenn, står overfor en karriereendring. De svenske langrennsguttene opplevde et betydelig nederlag etter dagens stafett, noe som understreker den blandede stemningen i svensk langrenn. Andersson, kjent for sin utholdenhet og suksess i lengre distanser, har annonsert planer om å utforske nye veier foran den kommende VM-sesongen.

Hovedfokuset vil være en tilbakevending til sprintdistansene, supplert med et spennende sideprosjekt: hun vurderer å prøve seg som ultraløper. Dette skiftet i fokus kommer etter en periode preget av en begrensende hælskade, som nå ser ut til å være under kontroll. "Jeg har veldig lyst til å løpe, og sponsoren min Adidas har et terrengløpslag som konkurrerer i UTMB-cupen. Det virker som en fin gjeng," uttalte langrennsstjernen, og la til at løpene involverer distanser på rundt seks mil og foregår på naturskjønne steder. I det samme intervjuet utdypet hun sin tilbakevending til sprintdistansene. "De siste sesongene har jeg fokusert på de lengre distansene. Mye av det skyldes at jeg har vært begrenset av hælskaden min. Men nå er hælen min bedre enn den har vært på mange år. Så nå er jeg litt fristet til å gå tilbake til hvordan jeg gjorde ting i starten av karrieren min," forklarte Andersson. Hun innrømmet at det har vært frustrerende å se lagvenninnene konkurrere i sprintrenn i verdenscupen mens hun selv har vært skadet. Parallelt med Anderssons karriereskifte, kastes det et mørkt lys over FBI-sjef Kash Patel, som står overfor alvorlige anklager om upassende oppførsel. Ifølge en ny sak fra The Atlantic, beskrives Patel som ustabil, paranoid og periodisk beruset, noe som har vakt bekymring for USAs nasjonale sikkerhet. Patel benekter anklagene og truer med søksmål, men hans lojalitet til Donald Trump har angivelig bidratt til at han har beholdt stillingen sin. Avisen rapporterer at Det hvite hus vurderer mulige erstattere, da Patel kan miste stillingen etter en rekke kontroversielle episoder. Kash Patel, som ble utnevnt til øverste sjef for FBI i 2025 etter å ha vært en sentral rådgiver for Trump, er sentrum for anklager om uakseptabel oppførsel i sin rolle. En spesifikk hendelse som trekkes frem, fant sted fredag 10. april, da Patel angivelig hadde et utbrudd etter å ha blitt utestengt fra et datasystem på jobben. Overbevist om at han var blitt sparket av president Trump, skal han ha ringt panisk til kolleger og støttespillere. Ni personer bekrefter denne episoden overfor The Atlantic, og noen beskrev det som et "raserianfall" fra Patels side. Det viste seg senere at det var tekniske problemer med systemet som forårsaket utestengelsen, og at Patel ikke hadde mistet jobben. Likevel skapte hendelsen intern uro i FBI, og flere uttrykte etterpå svekket tillit til FBI-direktøren. Bekymringene forsterkes av det kilder omtaler som perioder med "overdreven alkoholbruk", et problem som angivelig har vedvart både i Washington og under reiser. Over to dusin kilder, inkludert ansatte i FBI, justisdepartementet, Kongressen og tidligere rådgivere, beskriver en leder som er impulsiv og skeptisk til sine egne. Flere uttrykker frykt for at Patels personlige atferd kan svekke beredskapen i en tid med krigføring mot Iran, og at han mangler kompetansen til å håndtere alvorlige trusler mot USAs sikkerhet. FBI avviser alle anklagene, og kom med en kort uttalelse med tilføyelsen fra Patel selv. Talsperson for Det hvite hus, Karoline Leavitt, unngår å svare på spesifikke spørsmål fra avisa, men fremhever at kriminaliteten i USA har falt til sitt laveste nivå på over hundre år under Trumps og Patels ledelse, og beskriver direktøren som en "avgjørende del av administrasjonens lov-og-orden-team". Patels eksterne rådgiver, Erica Knight, kritiserer også The Atlantic for å publisere det hun kaller "oppdiktede historier" og en "skandale de fleste seriøse journalister i Washington allerede har avvist". Til tross for intern uro har Patel beholdt sin stilling, delvis på grunn av sin lojalitet til Donald Trump. Trump-administrasjonen har imidlertid vurdert å erstatte ham, spesielt etter rapporter om festing, bruk av FBI-fly til private reiser, og episoder der vakter angivelig har hatt problemer med å vekke ham. Rapporter tidligere denne måneden indikerte at Patel er blant de neste som kan miste jobben, etter at justisminister Pam Bondi ble fjernet 2. april. Ifølge flere tjenestepersoner pågår det samtaler i Det hvite hus om hvem som eventuelt kan overta stillingen hvis Kash Patel blir avskjediget





