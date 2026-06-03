Langsom omsetning i Østfold: Fredrikstad og Sarpsborg har dobbelt så lang salgstid som resten av landet

Boligmarkedet i Fredrikstad og Sarpsborg sliter med ekstraordinært lange omsetningstider. Ny data viser at det tar over 100 dager i snitt å selge en bolig, mye på grunn av usikkerhet og ventebeenkelser. Verken renteheving eller nyboligpriser ser ut til å løse problemet på kort sikt.

Fredrikstad og Sarpsborg i Østfold hadde i april landets lengste gjennomsnittlige omsetningstid for boliger. Ifølge Eiendom Norge var den gjennomsnittlige tiden for å selge en bolig i disse byene hele 103 dager, mer enn dobbelt så lang som resten av landet.

Gjermund Haugeneset, daglig leder og megler hos Eiendomsmegler 1 i Sarpsborg, beskriver en situasjon med stor variasjon. Noen boliger selges raskt etter første visning, mens andre ligger lenge på markedet, noe som drar opp den gjennomsnittlige omsetningstiden. Han merker en økende uforutsigbarhet i salgsprosessen, uten en tydelig mønster for hvilke boliger som selger raskt, uavhengig av type eller prisklasse.

Potensielle kjøpere er også mer reserverte, og mange velger å selge sin egen bolig før de starter et kjøp, noe som skaper en situationsavhengighet der alle venter på alle. Dette har skapt en usikkerhet som påvirker markedet. Rent Hevingen i mai har gitt en kortvarig psykologisk effekt, men Haugeneset tror ikke den vesentlig vil endre markedet utover året.

Hans råd til selgere er å unngå for høye prisantydninger for å unngå at boliger står lenge, og å planlegge med en ekstra margin på to til tre måneder for omsetningstid for å sikre økonomisk stabilitet. Problemstrikene merkes også i nyboligmarkedet. Utbyggeren Betongbygg har utsatt videre byggetrinn i prosjektet Byhaven i Sarpsborg på ubestemt tid på grunn av sviktende salg.

Utviklingssjef Jan Arne Kristiansen forteller at de har brukt nesten tre år på å selge 50 boliger i sentrum, og at det ikke har vært solgt noen leiligheter så langt i år, verken i Sarpsborg eller Mysen. Han tror ikke på en rask løsning for å få fart på markedet. Selv om mange har god kjøpekraft etter flere år med lønnsoppgang, er det mange boliger til salgs, og mange venter med å kjøpe før de har solgt sin egen.

I tillegg har prisene på nye boliger steget mye, noe som har økt prisforskjellen til brukte boliger. Kristiansen mener selve renten可能 ikke er hovedproblemet, da renter har vært lave lenge, og peker på en generell psykologisk usikkerhet. Betongbygg vurderer nå tiltak på tomtedelen for å sikre at de som flytter inn i september får et trivelig miljø, men det kan gå et år eller to før byggeaktiviteten gjenopptas.

Nyeste tallene Eiendom Norge presenterte i mai viser at markedet fortsatt er bremset. Handelsbanken og DNB Carnegie forventer en svak sesongjustert prisvekst på henholdsvis 0,1 og 0,2 prosent. For hele året forventer Handelsbanken en prisvekst på 3,7 prosent, nedjustert med 2,5 prosentpoeng fra før jul. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken skylder den nedjusteringen hovedsakelig på en bråvending i Norges Banks renteforventninger.

I mars varslet sentralbanken inntil to rentehevinger i løpet av året, mens den tidligere indikerte en eller to kutt i renten i 2026. Denne endringen i rentebanen har ifølge Hov et betydelig slagsignal på boligmarkedet. Han anslår at de endrede renteutsiktene kan forklare inntil to prosentpoeng av den store nedjusteringen av prisvekstanslaget for 2026





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