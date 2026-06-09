Langvarig byggestøy i Oslo: En urettferdig byrde for beboerne

Beboere i Oslo protesterer mot flere års intens byggestøy nær hjemmene sine, som påvirker søvn, psykisk helse og arbeidsevne. De krever strengere arbeidstidsregler for byggeprosjekter i boligområder.

Jeg har full forståelse for Oslo s akutte behov for nye boliger, men de fleste av oss som allerede har et hjem, blir tvunget til å leve med en konstant byggestøy som strekker seg over flere år.

I mitt tilfelle har byggearbeidet ved leilighetskomplekset jeg bor i pågått i over to år og er ventet å vare minst to år til. Hver morgen våkner jeg til lyden av hydrauliske hammer og jordfresere som starter før klokken 07.00, og lyden fortsetter til omkring klokken 19.00 på hverdager. På lørdager, selv om arbeidet er kortere, er intensiteten ofte like høy, og det er sjelden en pause fra vibrasjonene og de skarpe lydene.

Det føles som om de bygger inn i selve rommene mine - i soverommet når jeg prøver å hvile, i stuen når jeg spiser frokost, og i gangen når jeg kommer hjem fra jobb. Denne uavbrutte støyen gjør det nesten umulig å ivareta min psykiske helse, og jeg har begynt å oppleve kronisk søvnmangel, økt stressnivå og en merkbar nedgang i arbeidsevne.

Situasjonen minner meg om Ursula K. Le Guins novelle "The Ones Who Walk Away from Omelas", hvor samfunnets velstand hviler på et barns lidelse. På samme måte ser jeg at byutviklingen i Oslo fortsetter med en blikk på nye boliger og økonomisk vekst, mens enkelte av oss må bære en uforholdsmessig tung belastning. Jeg er ikke alene om denne opplevelsen; mange av mine naboer deler samme frustrasjon og bekymring.

Byggearbeid i tett befolkede områder skaper ikke bare momentant ubehag, men har også langsiktige helsemessige konsekvenser som kan påvirke både fysisk og psykisk velvære. Støynivået har også ført til økt blodtrykk og hodepine for flere av oss, og fører til en vedvarende følelse av å leve i et permanent kriseområde. Jeg anerkjenner at Oslo må bygges for fremtiden, men en slik utvikling kan ikke gå på bekostning av innbyggernes helse og verdighet.

Det er på tide at myndighetene revurderer de nåværende reglene for arbeidstid på byggeplasser i boligområder. Jeg foreslår at de mest støyende fasene, som utgraving og maskinell bearbeiding, begrenses til tidsrommet 09.00-17.00 på hverdager, og at arbeid på lørdager helt forbydes i slike områder. Et slikt tiltak vil gi beboerne nødvendig pusterom, mulighet til hvile og en bedre sjanse for å opprettholde sin mentale og fysiske helse.

Selv om Oslo kommune hevder at arbeidet følger gjeldende regelverk, er lovlig ikke nødvendigvis likt med rimelig eller etisk forsvarlig. Regler er laget av mennesker og kan endres når de viser seg å være urettferdige. Jeg håper at både politikere og byplanleggere vil ta dette på alvor og sette inn tiltak som beskytter innbyggerne som allerede har betalt for sin egen bolig med livslang innsats.

Dette er ikke bare en personlig kamp, men en kollektiv stemme som krever en mer human tilnærming til byutvikling





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Byggestøy Boligutvikling Psykisk Helse Arbeidstidsregulering Oslo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Historisk høyt boligtilbud og svak prisutvikling i OsloNye tall viser et historically høyt antall boliger til salg i Norge, spesielt på Oslo vest. Prisutviklingen er svakere i Oslo og på Østlandet, mens markedet i andre regioner er sterkt. Eksperter peker på endrede renteutsikter som en begrensende faktor for prisvekst.

Read more »

Kronprinsparet besøker Marius Borg Høiby i Oslo fengselKronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon besøkte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel søndag formiddag. Besøket var relatert til Høibys sykdom og helse.

Read more »

Politiet kontrollerer person som fløy drone innenfor flyforbudssonen i Oslo sentrumPolitiet sier at de har kontroll på en person som har flydd drone innenfor den permanente flyforbudssonen i Oslo sentrum. Samtidig er det ventet at partiene vil presentere en enighet om revidert nasjonalbudsjett for neste år under pressekonferansen på Stortinget.

Read more »