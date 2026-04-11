Lars Barstad Løvold ny FpU-leder etter Simen Velle

Lars Barstad Løvold er valgt som ny leder for Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Han overtar etter Simen Velle, og legger opp til å styrke organisasjonen og kjempe for økt frihet.

Lars Barstad Løvold (24) er valgt som ny leder for Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), og overtar etter Simen Velle . Det ble avgjort under FpUs landsmøte på Quality Hotel 33 i Oslo lørdag. Velle gratulerer sin etterfølger og ønsker ham lykke til videre. Løvold får med seg et sterkt lag i ledelsen, med Lars Andreas Scheide Vartdal som første nestleder og Kasper Johansen som andre nestleder.

Valget markerer et generasjonsskifte i organisasjonen, og Løvold ser frem til å føre FpU videre med ny energi og nye mål.\I sin første uttalelse som leder uttrykker Løvold et klart politisk budskap. Han fokuserer på kampen for økt frihet og mindre statlig innblanding i folks hverdag. Han retter et kritisk blikk mot Arbeiderpartiregjeringen og mener at de har styrt landet i en retning som begrenser folks frihet. Løvold fremhever viktigheten av individuell frihet, enten det gjelder utdanning, helse eller hvordan folk velger å leve livene sine. Han understreker at FpU vil kjempe for å gi folk mer kontroll over eget liv. Med skolevalget i 2025 som en indikasjon på ungdommens politiske preferanser, hvor Fremskrittspartiet ble det største partiet med 26 prosent av elevene, ser Løvold en mulighet til å bygge videre på denne støtten. Han ser fremover mot lokalvalget i 2027 og ønsker å styrke organisasjonen i hele landet, og utvikle nye politiske talenter som kan utfordre de som ønsker å detaljstyre folks liv. Løvold vil fokusere på å styrke FpUs lokale lag, og på å rekruttere og trene fremtidige politikere, slik at de kan være klare til å delta i lokalvalget.\Landsmøtet ble også brukt til å velge nye medlemmer til sentralstyret. Sander Furunes fra Agder, Filip Czyz fra Telemark, Angelika Bjørnerud fra Oslo og Michelle Emilie Schurmann Jensen fra Buskerud ble valgt inn. Dette viser en geografisk spredning i organisasjonen og en bred representasjon av FpUs medlemmer. Valget av disse nye medlemmene til sentralstyret vil bidra til å fornye og styrke FpUs arbeid fremover. Løvold understreker viktigheten av å ha et sterkt og aktivt sentralstyre som kan bistå i å koordinere organisasjonens arbeid og støtte lokallagene. Han ser frem til å samarbeide med det nye sentralstyret for å nå FpUs mål. Med Løvold ved roret og et fornyet sentralstyre, ser FpU ut til å være godt rustet for fremtidige politiske kamper og for å fremme sine ideer om frihet og individuelt ansvar.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Velle takker av som FpU-leder med kritikk av regjeringen og klar melding om fremtidenFpU-leder Velle brukte sin avskjedstale til å oppsummere partiets vekst og kritisere regjeringen. Han varsler samtidig kandidatur til FrPs sentralstyre. Lars Mikael Barstad Løvold er innstilt som ny leder.

Read more »

Andreas Velle takker av som FpU-leder: Feirer vekst og kritiserer regjeringenFpU-leder Andreas Velle brukte sin avskjedstale til å feire ungdomspartiets vekst og kritisere regjeringens økonomiske politikk. Han annonserte samtidig sitt kandidatur til FrPs sentralstyre.

Read more »

Ferdig som FpU-lederSimen Velle går lørdag av som leder for FpU. På vei ut retter han skarp kritikk mot statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen.

Read more »

Andreas Velle gir seg som FpU-leder: Kritiserer regjeringen og ser fremoverAndreas Velle brukte sin avskjedstale på FpUs landsmøte til å kritisere regjeringen og fremheve partiets vekst. Lars Mikael Barstad Løvold forventes å ta over ledervervet.

Read more »

Velle takker for seg som FpU-leder – kritiserer regjeringen i avskjedstaleFpU-leder Andreas Velle holdt sin avskjedstale under partiets landsmøte, der han kritiserte Arbeiderparti-regjeringen samtidig som han feiret ungdomspartiets vekst. Lars Mikael Barstad Løvold forventes å ta over som ny leder.

Read more »

Lars Barstad Løvold ny leder i FpULars Barstad Løvold (24) fra Ålesund er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets ungdom etter Simen Velle.

Read more »