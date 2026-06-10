Lars Bohinen: 'Det var flere som følte det på den måten' - 'Det var en skuffelse, kombinert med sinne'

Lars Bohinen, en sentral brikke på det norske landslaget på 90-tallet, ble vraket til tross for å ha spilt Premier League-kamper for Derby stort sett hver helg fra januar til uttaket i mars. Ifølge Bohinen ble han vraket til tross for at han spilte Premier League-kamper for Derby stort sett hver helg fra januar til uttaket i mars. Det ble i stedet tatt ut spillere som spilte i den norske ligaen, i min posisjon.

Han ba desperat om å bytte klubb etter å ha falt helt ut av Blackburn -laget. Overgangen til Derby ga ham spilletid, uten at Egil 'Drillo' Olsen fant plass til England-proffen i VM-troppen.

Det er litt sjukt at vi ennå sitter og prater om dette her, men det er vel fordi det er så lenge siden vi sist var i et sluttspill, innleder Bohinen til Dagbladet. Vi spoler tilbake til høsten 1997. Skader og benketilværelse under Roy Hodgson truet VM-drømmen, og med mesterskapet i raskt driv mot sommeren 1998, innså Bohinen at tida var i ferd med å renne ut.

Jeg forlanget å bytte klubb, og kranglet med Hodgson for å få det til. I januar 1998 ble vi enige, sier Bohinen. VM-helt: Lars Bohinen var en sentral brikke på det norske landslaget på 90-tallet. Her under VM-kvalifiseringskamp mot Ungarn (3-0) på Ullevaal Stadion i 1996.

Foto: THOMASSEN, OLE C. H / Dagbladet Den daværende midtbanespilleren ble etter hvert klar for Derby, der han ukentlig spilte kamper i Premier League. Nå, seks måneder før VM i Frankrike, var det mye som tydet på at han likevel ville komme med i Norge-troppen. Nei, det var det overhodet ikke. Det var flere som følte det på den måten, svarer 56-åringen.

Flere store navn ble ikke tatt med til mesterskapet i Frankrike. I tillegg til Bohinen måtte blant andre Alfie Haaland og Petter Rudi se mesterskapet hjemmefra. Ifølge Bohinen ble han vraket til tross for at han spilte Premier League-kamper for Derby stort sett hver helg fra januar til uttaket i mars. Det ble i stedet tatt ut spillere som spilte i den norske ligaen, i min posisjon.

Jeg husker at jeg tenkte den gangen: «Dette skjønner jeg ingenting av», sier Bohinen - og legger til:VM 1994: Lars Bohinen var en del av Norges tropp under VM i 1994 og svarer på fem kjappe om landslaget nå og da. Video: Cederblad/Sørø Olsen/Dagbladet TV-sportenkolleger, sier Bohinen, mens han retter pekefingeren mot Dagbladets utsendte. Det var noen som hadde plukket det opp.

Det ga meg en trygghet på at jeg kom til å bli tatt ut, men fallet ble dermed større. Jeg kan ikke huske at jeg slo knyttneven i veggen eller lagde hull i en dør, men det var en skuffelse, kombinert med sinne. Det var omtrent så jeg ikke kunne tro det.

Til tross for at Bohinen den dag i dag ikke helt har kommet over vrakingen, har han likevel, med trenerøyne, Det har noe med sammensetning å gjøre, og hvilke typer man vil ha. I dette tilfellet var det Roar Strand som ble valgt foran meg. Han fikk ikke spille noe særlig i VM, men kanskje 'Drillo' ønsket seg en sosial balanse. Men sportslig sett var det helt uforståelig, mener Bohinen





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