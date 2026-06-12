Lars Monsen: DNT har fått boltre seg altfor lenge

Eventyreren Lars Monsen kritiserer DNT for ikke å ha gjort nok for å beskytte norsk natur. Han mener at DNT bommer i kritikken, og at de ikke tar de nødvendige grep for å verne om sårbare arter som villreinen. Monsen mener at man må ta drastiske grep for å verne om norsk natur, og at dette må gå på bekostning av dagens turisme og tilrettelagte tilbud i fjellet.

DNT har fått boltre seg altfor lenge, sa Lars Monsen fra scenen under Naturkonferansen tidligere denne uken. Han slår alarm på vegne av norsk natur, og den uberørte villmarken han mener ikke lenger eksisterer på fastlandsnorge.

Eventyreren slår fast at man må ta drastiske grep for å verne om sårbare arter som villreinen. Dette må gå på bekostning av dagens turisme og tilrettelagte tilbud i fjellet. Hvis det betyr at vi må legge ned noen hytter i fjellet, og fjerne noen rødmerka stier, så må vi selvfølgelig gjøre det. Kanskje til og med innføre ferdselsforbud i fjellet.

Det blir noen drastiske tiltak her, det er helt nødvendig, mener Monsen. DNT mener Lars Monsen bommer i kritikken, og DNTs generalsekretær Inger Lise Blyverket skriver til Nettavisen at DNT er enig i at naturen må beskyttes bedre, men at Monsen bommer i kritikken av organisasjonen. Naturen er premissleverandør for alt vi i DNT gjør, og vi jobber systematisk og kunnskapsbasert for et friluftsliv med minst mulig fotavtrykk, skriver Blyverket.

Lars Monsen vil fjerne sauene, og mener det er helt nødvendig å innføre strengere reguleringer og restriksjoner for ferdsel i naturen fremover. Blyverket og DNT mener det er helt feil å stenge naturen for folk, og kaller allemannsretten et fantastisk gode. I stedet må vi ta andre virkemidler i bruk, og da spiller den røde T’en en viktig rolle.

De aller fleste som går på tur, følger en sti, og gjennom løpende, kunnskapsbasert arbeid, kan vi legge de merkede stiene slik at de ikke forstyrrer sårbar natur. Det er noe vi og våre frivillige har jobbet med siden 1868. Monsen bør unne andre fjellheimen, og hvis alle må ha Monsens kompetanse for å nærme seg fjellet blir det veldig få som kan komme seg til fjells. Politikerne som kan ta avgjørelser, må ta de tunge avgjørelsene à la røykeloven.

Tvang er ordet, det må skikkelig hard lut til, slår Monsen fast





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