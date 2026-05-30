Laser stenges ute fra Kaddatreffet etter skader på russebusser

Etter at to russebusser har blitt skadet av laserstråler, har arrangørene besluttet å fjerne laser fra Kaddatreffet. Eksperter advarer om fare for øyeskader og flysikkerhet, og Helseministeren ønsker strengere regler.

Den kommende helgen vil det ikke være noen laser på Kadettangen under Kaddatreffet . Dette har daglig leder Torstein Løvlid varslet efter at to russebusser har blitt skadet av laserstråler.

Løvlid sier at avgjørelsen er gjort i samarbeid med russen, og skyldes bekymring blant både foreldre og selve russebussene. Det blir i stedet lyd, lys, artister, mekanisk okse, casino og Champions League. Oslo politidistrikt og Agder politidistrikt etterforsker de to skadehendelsene, men ingen er så langt siktet. Laserforsker Jan Martin Svensson Vågen fra diode forklarer at lasere kan være farlige hvis de brukes uforsvarlig, og at sikkerhetsavstanden for en typisk laser er rundt ett kilometer.

Han advarer også mot blending av fly, og mener at ansvaret for lasersikkerhet bør ligge hos leverandørene, ikke hos russene. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker et strengere regelverk for kjøp og bruk av lasere, men Ifølge Svensson Vågen kan de skadelige laserne likevel være av helt vanlig type. Han understreker at øyeskader kan skje veldig raskt, og at beskyttelsesbriller ikke er et praktisk alternativ for russ.

Laser Russebuss Kaddatreffet Torstein Løvlid Jan Martin Svensson Vågen Helseminister Jan Christian Vestre Øyeskade Sikkerhet Regelverk

Fire russ registrert med alvorlig øyeskade fra laserOslo universitetssykehus har nå behandlet fire russ med alvorlig øyeskade på grunn av laserlys. Legene advarer om varige synsskader og ber russen om å slå av laserne umiddelbart.

