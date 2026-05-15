Lastebil kollisjon med jernbaneovergang i retning Hokksund

En lastebil kolliderte med en jernbaneovergang i retning Hokksund, like etter avkjøringen til Steinberg. Politiet har ikke klart å finne føreren, og omkjøringen er skiltet. Jernbanestrekningen er stengt fram til søndag morgen på grunn av arbeid.

Sørøst politidistrikt meldte om hendelsen, som skjedde like etter avkjøringen til Steinberg , klokka 3.55 natt til fredag. Velten skjedde i retning Hokksund. Lastebil en ligger på siden.

– Lastebilen er påmontert kran. Det fremstår som at kranen har truffet en jernbaneovergang som går over E134. En representant fra Bane Nor er på stedet for å undersøke skadene, skriver operasjonsleder Vegar Dale Møane. Politiet har ikke klart å finne føreren av lastebilen, men opplyser til pressen at vitner har sett to personer løpe fra lastebilen etter hendelsen.

Kjørefelteltet i retning Hokksund vil forbli stengt en lengre periode, opplyser politiet. Omkjøring er skiltet. – Politiet har søkt etter fører av lastebilen i nærområdet, uten hell. Vi har heller ikke lykkes å komme i kontakt med eier av lastebilen.

Jernbanestrekningen forbi stedet er ifølge Bane Nor stengt fram til søndag morgen på grunn av arbeid mellom Drammen og Kongsberg.





