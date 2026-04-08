Laudrup og Elkjær spår Arne Slots exit: Kun Champions League-triumf kan redde manageren

Brian Laudrup og Preben Elkjær er tydelige i sin vurdering av Arne Slots situasjon i Liverpool. De spår at Slot kan miste jobben, og at bare en Champions League-triumf kan redde hans fremtid i klubben. Nedturen denne sesongen, kombinert med uro i laget, gjør at ekspertene ser mørkt på Slots muligheter.

Arne Slot , manager for Liverpool , er under press. Mange mener at kun en triumf i Champions League kan redde hans posisjon. Onsdag kveld, i den første kvartfinalen i Champions League , møter Liverpool regjerende mester Paris Saint-Germain. Kampen sparkes i gang klokken ni. Brian Laudrup , gjest i Goalshow på Viaplay i Danmark, er tydelig på sin mening og gir en sterk vurdering av situasjonen. Han er ikke i tvil om at Arne Slot er i trøbbel.

\Forrige sesong virket Slot uslåelig, men denne sesongen har vært en lang nedtur for nederlenderen i Liverpool. Under Slots ledelse har Liverpool et poengsnitt på 1,7 poeng, og har tapt 16 av 48 kamper. Til sammenligning var poengsnittet 2,2 forrige sesong, da laget tapte bare ni av 56 kamper. I tillegg har det vært uro i klubben, spesielt etter en konflikt mellom Slot og Mohamed Salah tidligere på høsten. Den dårlige sesongen fører til spekulasjoner om Slots fremtid. Brian Laudrup spår en dyster fremtid for Slot før kampen mot PSG. Brian Laudrup, en av de beste offensive spillerne i sin tid, vant Champions League med FC København i 1992/1993-sesongen, ble kåret til Årets spiller i Danmark flere ganger og har hatt imponerende opphold i klubber som Bayern München, Rangers, Chelsea og AC Milan. Med Rangers vant han tre seriemesterskap på rad på 1990-tallet og ble en helt i Skottland. Han spilte 82 landskamper for Danmark og scoret 21 mål. Laudrup var sentral da Danmark vant Fotball-EM i 1992. Han uttrykker bekymring for Slot og tror at manageren kan bli sparket. Laudrup sier at det er trist å se en trener som vant mesterskapet i fjor, kjempe så hardt nå. Han peker på at Liverpool ikke er kjent for å sparke trenere midt i kontrakter, men måten de spiller på nå er urovekkende. Laudrup tror derfor at det bare er et spørsmål om tid før Slot får sparken, senest til sommeren.\Preben Elkjær er enig med Laudrup. Han mener at de avgjørende kampene i Premier League og Champions League vil avgjøre Slots skjebne. Elkjær beskriver laget som «sloknet» etter kampen mot Manchester City, og mener spillerne virket tømt for energi. Han har liten tro på at Liverpool kan heve prestasjonene i resten av sesongen, og tror Slot er i trøbbel hvis de ikke klarer det. Arne Slot har tidligere vært manager for AZ Alkmaar og Feyenoord i Nederland. Kontrakten hans med Liverpool løper til sommeren 2027. Uttalelsene fra Laudrup og Elkjær setter press på Slot og stiller spørsmål ved hans fremtid i klubben. Fans og eksperter vil følge nøye med på de kommende kampene for å se om Slot kan snu trenden og beholde jobben





