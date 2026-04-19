Lav organisasjonsgrad begrenser effekten av hotellstreik i Oslo og Bergen

En streik blant hotellansatte i Oslo og Bergen rammer i dag flere hoteller, men få stenger som følge av lav organisasjonsgrad. Strawberry-kjeden forventer å opprettholde drift, mens Fellesforbundet kritiserer arbeidsgiverne og ser den lave organisasjonsgraden som en utfordring for streikens slagkraft. Sentralt i konflikten er forskuttering av sykepenger.

En rekke hoteller i Oslo og Bergen er i dag rammet av streik, men få tvinges til å stenge. Dette skyldes lav organisasjonsgrad blant de ansatte, noe som betyr at mange uorganiserte kan fortsette arbeidet.

Christian Justnes, leder i Fellesforbundet, uttrykte sterk misnøye med arbeidsgivernes håndtering av situasjonen, og mente de ansatte ble dårlig behandlet.

Petter Stordalen-kjeden Strawberry, som omfatter flere av de berørte hotellene, forventer å kunne opprettholde driften på grunn av få organiserte ansatte. Deres representant, Silseth, hevder at de følger alle gjeldende retningslinjer og at de ikke driver med streikebryteri.

Streiken startet etter at forhandlinger mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv brøt sammen søndag morgen.

Silseth påpekte at Strawberry allerede har innført forskuttering av sykepenger, et sentralt krav fra Fellesforbundet, og fant det ironisk at deres hoteller nå rammes. Han forklarte at forskuttering innebærer at hotellet dekker sykepenger frem til NAV behandler og godkjenner søknaden, før pengene tilbakebetales. Selv om dette medfører administrative kostnader, mener Strawberry at det er urimelig å legge denne oppgaven, som de ser som en bank- og administrasjonsfunksjon for NAV, på hotellene, spesielt de mindre. De forskutterer årlig rundt 50 millioner kroner for å støtte langtidssyke ansatte.

Fellesforbundet ser den lave organisasjonsgraden som en utfordring for streikens slagkraft, da det hindrer full nedstengning av hotellene. De jobber imidlertid med å maksimere effekten av streiken til tross for disse hindringene.

Foreløpig er det kun ett hotell som er rapportert nedlagt som følge av streiken. For Fellesforbundet er det en utfordring at streikevåpenet ikke fører til at hotellene stenger, noe som reduserer effekten av konflikten. De vil likevel fortsette å arbeide for å påvirke situasjonen og arbeidsforholdene for sine medlemmer





