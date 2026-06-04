Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har riktige Donald Trump og USA etter at amerikanske utenriksminister Marco Rubio støttet Ukraina i Kongressen. Ifølge Tass viser Rubios uttalelser at Bidens krig har blitt Trumps krig. Rubio beskrev Russlands innsats som en strategisk katastrofe og hevdet at Russland ikke vil nå sine mål. Samtidig gjennomførte Russland sin største atomøvelse på år, og president Putin sa atomarsenalet er en garantist for suverenitet. Rubio understreket at Ukraina kjemper effektivt.

Russland s utenriksminister Sergej Lavrov harifulgt critiserte Donald Trump og USA etter at amerikanske utenriksminister Marco Rubio støttet Ukraina i en Kongress-høring. Ifølge det russiske stats Kontrollerte nyhetsbyrået Tass, sa Lavrov at Rubios uttalelser viser at president Joe Bidens krig i Ukraina nå har blitt Trumps krig.

Rubio hadde på onsdag kveld norsk tid beskrevet Russlands innsats i Ukraina som en strategisk katastrofe og hevdet at Russland ikke vil nå sine militære mål. Samtidig holdt Russland sin største atomøvelse på flere år, og president Vladimir Putin brukte anledningen til å si at atomarsenalet fungerer som en garantist for suverenitet. Imens understreket Rubio at Ukraina ikke bare kjemper, men også effektivt





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russland USA Ukraina Sergej Lavrov Marco Rubio Donald Trump Atomøvelse Kongressen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russlands terrorbombing mot sivile mål i UkrainaEtter at Russlands militære framgang har stoppet opp, retter de nå angrepene mot sivile mål i Ukraina, inkludert strømforsyning og boligblokker. Eksperter mener dette er en opptrapping for å ødelegge kritiske komponenter og skade strukturer som holder samfunnet gående, samtidig som det skal utøve press på myndighetene til å gi opp. Atomvåpen: Det ukrainske luftforsvaret rapporterer om massive drone- og raketangrep som har ført til strømbrudd og ødeleggelser, spesielt i Kyiv. Mord på sivile: Minst seks drept og 66 såret, inkludert barn. En 24 etasjer høy boligblokk raste sammen. Eksperter tror ikke slik terrorbombing vil knekke den ukrainske moralen.

Read more »

Russlands droneproduksjon øker kraftig under krigen i UkrainaRusslands fly- og droneproduksjon økte med 117 % i april, drevet av UAV-er som endrer krigføringen i Ukraina.

Read more »

Rubio: Grønland er en del av DanmarkDiskusjonene mellom Grønland, Danmark og USA er på et positivt sted, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.

Read more »

Rubios støtte til Ukraina vekker russisk harmeDen amerikanske utenriksministeren Marco Rubio uttalte at Russlands innsats i Ukraina er en strategisk katastrofe, noe som fikk Russlands utenriksminister Lavrov til å hevde at Bidens krig har blitt Trumps. Samtidig gjennomfører Russland en stor atomøvelse.

Read more »