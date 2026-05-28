Lazio skifter manager: Sarri out, Gattuso inn

Lazio har avsluttet samarbeidet med Maurizio Sarri etter én sesong, og Gennaro Gattuso er ny trener. Sarri er på vei til Atalanta, mens Gattuso skal lede Lazio fremover.

Den italienske fotballklubben Lazio har skilt lag med den tidligere Chelsea-manageren Maurizio Sarri . Dette ble bekreftet av italienske medier, som også melder at Sarri nå er på vei til å bli manager for Atalanta .

Samtidig tar Gennaro Gattuso over som trener i Lazio. Gattuso er kjent som en tidligere landslagssjef for Italia og som en midtbanespiller fra Rangers, men han har ikke klart å kvalifisere det italienske landslaget til VM etter et play-off-tap mot Bosnia-Hercegovina. Sarris période i Lazio var kort.

Den varer bare i én sesong og endte med tap i cupfinalen mot Inter Milan og en niendeplass i Serie A. Dette er i sterk kontrast til hans første periode i klubben fra 2021 til 2024, der han førte laget til en andreplass i ligaen i 2023, før han forlot klubben av familiære årsaker. Gattuso, som er 48 år gammel, begynte sin trenerkarriere i Sveits og har også erfaring fra Serie A med AC Milan, Napoli og Fiorentina.

Byttene i Lazio skjer kun dager etter at AC Milan og manager Massimiliano Allegri skilte lag, og like etter at Serie A-sesongen var over. I en travel periode for italiensk fotball har også Antonio Conte vært nevnt i sammenheng med ulike klubber, men dette byttet i Lazio markerer en spesiell start på kursen for Gattuso i klubben





