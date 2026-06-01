Ledende indekser på Wall Street i blandet terreng

Nasdaq og Nvidia stiger, mens Intel-aksjen faller etter nyheter om Nvidia og AMD

Saken oppdateres gjennom handelsdagen. De ledende indeksene på Wall Street er i blandet terreng fra start i den første handelsdagen denne måneden, etter å ha steget markant i mai.

Nasdaq endte opp over åtte prosent. Slik ser det ut fra start mandag: Ny Nvidia-brikke Før åpning ble det klart at Nvidia slipper en ny databrikke for datamaskiner til forbrukere. Brikken kalt Rtx Spark Superchip vil være en del av innmaten i PCer fra produsenter som Dell og Lenovo. Det kunngjorde Nvidia-sjef Jensen Huang under teknologimessen Computex i Taipei mandag, skriver Bloomberg.

På Wall Street stiger Nvidia 3,58 prosent. Dell-aksjen skyter fart med en oppgang på nær åtte prosent like etter åpning. Intel-aksjen faller derimot 4,9 prosent. Selskapet får nå økt konkurranse etter å ha dominert markedet i flere år, skriver CNBC.

AMD som også leverer brikker til personlige datamaskiner faller 2,66 prosent. Oljeprisen stiger Iran skal stoppe å utveksle meldinger med USA, i protest mot Israel, skriver det iranske nyhetsbyrået Tasnim. Mandag varslet Israel nye angrep mot Beirut og beordret evakuering av syv byer sør i Libanon. Oljeprisen stiger etter meldingen og ligger nå på 95,5 dollar fatet, mot rundt 93 dollar før meldingen kom





Ny omsetningsrekord for Nvidia – 81,6 milliarder dollar i første kvartalSelskapet er nå verdens mest verdifulle børsnoterte selskap.

